Martes 24 de febrero de 2026
Día Mundial de la Audición: el Masvernat realizará controles gratuitos para niños de 2 y 3 años

En el marco del Día Mundial de la Audición, que se conmemora cada 3 de marzo con el objetivo de generar conciencia sobre la prevención de la sordera y la pérdida auditiva, el Hospital Delicia Concepción Masvernat llevará adelante una jornada especial de controles gratuitos para niños.
Redacción 7Paginas

La actividad se realizará el martes 3 de marzo, de 7 a 10 horas, en el Consultorio 14 del nosocomio, y estará destinada a niños de 2 y 3 años. La atención será a libre demanda, por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.

La iniciativa es impulsada en conjunto con el Ministerio de Salud y se desarrollará a través del Servicio de Fonoaudiología, que realizará estudios de OEA (Otoemisiones Acústicas), una prueba sencilla y no invasiva que permite detectar posibles alteraciones auditivas en edades tempranas.

Desde la institución destacaron a 7Paginas, la importancia de realizar estos controles especialmente ante el inicio del ciclo lectivo 2026, ya que la detección precoz de dificultades auditivas resulta clave para el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y la integración escolar de los niños.

La propuesta forma parte de la Semana de la Audición, reafirmando el compromiso del sistema de salud público con la prevención y el cuidado integral de la infancia.