Día Mundial del Guardaparques: un reconocimiento a quienes protegen el patrimonio natural

Este 31 de julio se celebra el Día Mundial del Guardaparques, una fecha dedicada a homenajear a hombres y mujeres que desempeñan un rol fundamental en la protección del patrimonio natural y cultural de todo el mundo.

La conmemoración fue establecida en 1992 por la Federación Internacional de Guardabosques (International Ranger Federation) con el objetivo de reconocer la tarea cotidiana que realizan quienes trabajan en la conservación de las áreas protegidas y recordar a los agentes que resultaron heridos o perdieron la vida mientras cumplían con su deber.

Protectores de la naturaleza

Los guardaparques cumplen una función esencial en la preservación de los ecosistemas, velando por la conservación de la flora, la fauna y los recursos naturales presentes en parques nacionales, reservas y otras áreas protegidas.

Su trabajo también incluye la protección del patrimonio cultural, contribuyendo al cuidado de sitios de importancia histórica y ambiental para las generaciones presentes y futuras.

Prevención y control

Entre sus principales responsabilidades se encuentran el control de actividades ilegales como la caza furtiva y la tala clandestina, además de la prevención y el combate de incendios forestales, una tarea que cobra especial relevancia frente al incremento de eventos climáticos extremos.

Asimismo, realizan recorridas permanentes para monitorear el estado de las áreas protegidas y garantizar el cumplimiento de las normas de conservación.

Educación y trabajo con la comunidad

Además de las tareas de vigilancia y protección, los guardaparques desarrollan un importante trabajo de educación ambiental, orientando a visitantes y promoviendo prácticas responsables en el uso de los espacios naturales.

También mantienen un vínculo permanente con las comunidades locales, impulsando acciones conjuntas que favorezcan un aprovechamiento sostenible de los recursos y fortalezcan la conciencia sobre la importancia de preservar el ambiente.

Cada 31 de julio, esta conmemoración pone en valor el compromiso y la dedicación de quienes, muchas veces en condiciones adversas, trabajan diariamente para proteger la biodiversidad y conservar uno de los patrimonios más valiosos del planeta.

Por Marcelo Cortiana (Guardaparques de Concorida)