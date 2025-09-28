Día y lugar; confirmaron la visita del presidente Javier Milei a Entre Ríos

De acuerdo a lo que pudo saber 7Paginas a través de fuentes confiables, el objetivo central de la visita es brindar su apoyo a los candidatos libertarios, entre ellos Andrés Laumann, aspirante a diputado nacional, y Alberto Benegas Lynch, a senador nacional por la Alianza La Libertad Avanza.

El arribo del mandatario está previsto para el próximo viernes en la ciudad de Paraná, donde además de participar en actividades políticas, mantendrá un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio.

La presencia de Milei en Entre Ríos busca consolidar la estrategia electoral del espacio libertario y fortalecer su posicionamiento en la provincia, en un tramo decisivo de la campaña.