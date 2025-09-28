7PAGINAS

Domingo 28 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Día y lugar; confirmaron la visita del presidente Javier Milei a Entre Ríos

En las últimas horas se confirmó que el presidente Javier Milei estará en la provincia de Entre Ríos en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

De acuerdo a lo que pudo saber 7Paginas a través de fuentes confiables, el objetivo central de la visita es brindar su apoyo a los candidatos libertarios, entre ellos Andrés Laumann, aspirante a diputado nacional, y Alberto Benegas Lynch, a senador nacional por la Alianza La Libertad Avanza.

El arribo del mandatario está previsto para el próximo viernes en la ciudad de Paraná, donde además de participar en actividades políticas, mantendrá un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio.

La presencia de Milei en Entre Ríos busca consolidar la estrategia electoral del espacio libertario y fortalecer su posicionamiento en la provincia, en un tramo decisivo de la campaña.