Dictan 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta por el homicidio de Martín Palacio

La jueza de Garantías de Concordia, Gabriela Seró, resolvió este jueves dictar 120 días de prisión preventiva efectiva para Pablo Daniel Rodríguez Laurta, imputado por el homicidio criminis causa de Martín Palacio, el chofer que fue visto por última vez a comienzos de octubre en Concordia.

La medida fue adoptada durante una audiencia desarrollada en horas de la mañana, donde la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie y dispuso que el detenido permanezca bajo custodia del Juzgado de Garantías N°4, alojado en unidades penales cercanas a la jurisdicción Concordia o la Costa del Uruguay, hasta tanto se defina su situación procesal.

Extracción de muestras para cotejo de ADN

Durante la audiencia, la jueza también autorizó la extracción de sangre, elementos pilosos y uñas del imputado, procedimiento solicitado por la fiscalía y realizado sin oposición de la defensa. Las muestras serán analizadas por la Dirección de Criminalística de Concordia, con la supervisión del médico forense de tribunales, para garantizar la cadena de custodia y cotejar el ADN con los restos hallados días atrás en la zona de Puerto Yeruá, presuntamente pertenecientes a Palacio.

Coordinación judicial con Córdoba

La magistrada declaró además la jurisdicción conjunta entre la Justicia entrerriana y la cordobesa, con el fin de coordinar los traslados de Laurta para que participe de los actos procesales de ambas causas.

Esto se debe a que el uruguayo también está imputado en Córdoba por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina (26) y su exsuegra Mariel Zamudio (54), delitos por los cuales fue solicitado su traslado a esa provincia.

Según dispuso el Juez de Garantías y Transición N°2 de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, Laurta será trasladado en las próximas horas hacia Córdoba, donde deberá comparecer ante el Juzgado de Control en Violencia de Género y Familiar N°2.

Un plan criminal con dos víctimas y un chofer asesinado

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Concordia, Laurta habría asesinado al remisero Martín Palacio para apropiarse de su vehículo, un Toyota Corolla, con el cual planeaba llegar hasta Córdoba para cometer los femicidios.

Aunque aún resta la confirmación científica de la identidad del cuerpo desmembrado hallado en Puerto Yeruá, los indicios reunidos por la investigación resultaron suficientes para imputarlo formalmente por homicidio criminis causa.

Un detenido con repercusión nacional

Pablo Laurta, conocido por ser fundador de la organización machista “Varones Unidos”, fue detenido por la Policía de Entre Ríos en un hotel de Gualeguaychú, cuando intentaba fugar a Uruguay junto a su hijo de cinco años.

Días atrás, el propio imputado había hablado ante las cámaras de Canal 9 Litoral, donde declaró: “Todo fue por Justicia”.

Con esta resolución, Laurta enfrenta dos causas judiciales simultáneas: una en Entre Ríos por el asesinato de Palacio, y otra en Córdoba por los femicidios de Giardina y Zamudio, ambos hechos que conmocionaron al país por su brutalidad y por el trasfondo ideológico del acusado.

