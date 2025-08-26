7PAGINAS

Martes 26 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Diego Perichón presenta Canta Humor este domingo en Pueblo Viejo

El próximo domingo 31 de agosto a las 20 horas, el reconocido artista Diego Perichón se presentará en el Teatro de Pueblo Viejo con su espectáculo unipersonal Canta Humor, una propuesta que combina música, humor y teatro en un formato original y cercano al público.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Perichón, cantautor que a lo largo de su trayectoria también ha explorado disciplinas como la danza y el teatro, es creador de la banda “Avisale a Coso” e integrante de “Los Tinguiritas”, grupo escénico-musical dedicado a obras para las infancias. En esta oportunidad llega con un repertorio atravesado por la comicidad, que incluye canciones propias y obras de grandes referentes como Leo Maslíah, Les Luthiers y Hugo Varela.

El espectáculo se presenta como un recorrido musical y narrativo, donde las canciones se hilvanan a través de un relato con fuerte carga teatral, que refleja situaciones cotidianas en las que el público puede verse identificado. Una propuesta íntima, inteligente y cuidadosamente construida, en la que la música y la escena se entrelazan al servicio del humor.

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden reservarse al 3452-44735.

 