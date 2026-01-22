Diego Santilli en Entre Ríos: “Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado”

En esta reunión ambos funcionarios destacaron el trabajo articulado entre la Nación y Entre Ríos y coincidieron en la importancia de lograr un respaldo amplio en el Congreso para la ley de modernización laboral que impulsa el Ejecutivo nacional.

En ese contexto, Santilli fue categórico al señalar que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”. El funcionario nacional sostuvo que la reforma apunta a fortalecer el desarrollo económico, fomentar la creación de puestos de trabajo genuinos y mejorar la competitividad de las economías regionales.

Por su parte, el gobernador Rogelio Frigerio ratificó el acompañamiento del gobierno entrerriano a la iniciativa y expresó el “apoyo contundente de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral, que busca incluir derechos a la mitad de los trabajadores que hoy no los tienen”.

“Vamos a seguir trabajando en conjunto para que esta reforma salga adelante, porque entendemos que es una herramienta clave para el crecimiento, el empleo y la inversión”, agregó el mandatario provincial.

De esta manera, el encuentro dejó en evidencia la sintonía entre el Gobierno nacional y la administración entrerriana en torno a una de las principales reformas estructurales que se debaten actualmente, con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo y el empleo formal en todo el país.