Dieron a conocer cómo adquirir entradas online para la Fiesta Nacional del Lago Federación 2026

Del 8 al 11 de enero de 2026, la ciudad de Federación volverá a convertirse en un gran polo turístico y cultural, con miles de visitantes que llegarán para disfrutar de cuatro noches de música, espectáculos y actividades a orillas del lago. En ese marco, ya se encuentran habilitados los enlaces oficiales para la compra anticipada de entradas a través de la plataforma digital AlmoTick.

Las entradas pueden adquirirse ingresando a los links correspondientes a cada jornada:

Viernes 9 de enero: https://almotick.com/event/693038b34cb7a14679951b0c

Sábado 10 de enero: https://almotick.com/event/69303806fdc0519b22a67bbd

Domingo 11 de enero: https://almotick.com/event/693036fefdc0519b22a67bb8

La Fiesta Nacional del Lago Federación 2026 promete una programación de primer nivel, combinando grandes shows musicales, propuestas culturales, actividades recreativas y el atractivo natural que distingue a la ciudad termal.

Grilla de artistas confirmados

La organización ya anunció la cartelera principal para cada noche:

Jueves 8: Pinki – “Un Poco de Ruido”

Viernes 9: El Vikingo Correa y Axel

Sábado 10: La Parabellum y Damas Gratis

Domingo 11: K’Personajes, en un cierre que promete ser multitudinario

Además de los artistas nacionales, el evento contará como cada año con la participación de músicos y artistas locales y regionales, brindándoles un espacio destacado para mostrar su talento ante un público masivo.

Un evento para toda la familia

La Fiesta Nacional del Lago no solo ofrece espectáculos musicales, sino también un amplio abanico de propuestas pensadas para toda la familia: actividades en las playas, patio gastronómico, feria de emprendedores, comercios abiertos y múltiples atractivos turísticos que refuerzan el perfil de Federación como uno de los destinos más elegidos del verano en Entre Ríos.

Con todo listo y una gran expectativa, Federación ya palpita una nueva edición de su fiesta más emblemática, que año tras año sigue creciendo y consolidándose a nivel provincial y nacional.

Redaccion de 7Paginas