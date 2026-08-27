Dieron a conocer el cronograma de pagos de la administración pública provincial

El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de agosto para los agentes activos y pasivos de la administración pública provincial.

Según informó el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, el esquema se desarrollará entre el martes 1 y el martes 8 de septiembre, de acuerdo con los distintos rangos de ingresos.

Los haberes serán distribuidos en seis tramos, establecidos según el monto percibido por cada trabajador o jubilado.

Cronograma completo

Martes 1 de septiembre: haberes de hasta $990.000.

Miércoles 2 de septiembre: haberes desde $990.001 hasta $1.290.000.

Jueves 3 de septiembre: haberes desde $1.290.001 hasta $1.480.000.

Viernes 4 de septiembre: haberes desde $1.480.001 hasta $1.790.000.

Lunes 7 de septiembre: haberes desde $1.790.001 hasta $2.390.000. En este caso, la acreditación se realizará el sábado 5 de septiembre.

Martes 8 de septiembre: haberes desde $2.390.001 en adelante.