Dieron a conocer el estado de salud de las dos jóvenes accidentadas en Federal que fueron trasladadas a Concordia

Este lunes al mediodía, 7Paginas pudo saber que las jóvenes se encuentran internadas en el Sanatorio Garat de Concordia.

Rojas Luisina, de 19 años, ingresó con asistencia respiratoria mecánica, presentando traumatismo encéfalo craneano (TEC) con herida cortante, contusión pulmonar, hemorragia cerebral y politraumatismos.

Pérez Avril, de 18 años, sufrió TEC, escoriaciones, fractura de fémur izquierdo y politraumatismos. También fue sometida a estudios de tomografía y permanece internada en el mismo sanatorio.

El accidente

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 23 horas del domingo, en la intersección de calle Donovan y Paraná de Federal. Según informó la Policía a este medio, un Toyota Etios gris, conducido por una mujer de 58 años domiciliada en Federal, circulaba por calle Paraná de norte a sur, cuando por la misma arteria pero en sentido contrario transitaba una motocicleta Honda XR 150 cc roja con blanco, en la que se trasladaban las dos jóvenes.

El violento impacto provocó lesiones de consideración en ambas motociclistas, quienes primero fueron atendidas en el hospital local y luego trasladadas a Concordia.

En el lugar trabajaron oficiales judiciales, personal del Comando Radioeléctrico y la Sección Policía Científica, bajo las directivas del fiscal en turno, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.