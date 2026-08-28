Dieron a conocer el nuevo cuadro tarifario en la Estación de Peaje Zárate

Las nuevas tarifas contemplan valores diferenciados según la modalidad de pago utilizada. En este sentido, TelePASE continúa siendo la alternativa más conveniente para transitar por la estación, con una tarifa sustancialmente menor respecto del Pago Manual Electrónico.

Para la Categoría 1, la tarifa con TelePASE pasa a ser de $5.430,70, mientras que mediante Pago Manual Electrónico el valor asciende a $10.861,40.

De esta manera, los usuarios adheridos a TelePASE abonan el 50% del valor correspondiente al Pago Manual Electrónico, además de contar con un sistema que permite realizar el paso por la estación de manera más ágil y sin necesidad de efectuar el pago en el momento.

El nuevo cuadro tarifario se aplica únicamente en la Estación de Peaje Zárate y contempla las distintas categorías de vehículos.

Autovía del Mercosur recomienda a quienes utilizan habitualmente el corredor adherirse a TelePASE y mantener actualizados sus datos y medios de pago asociados para aprovechar sus beneficios.