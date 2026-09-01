Dieron a conocer el último parte médico del jugador de futbol de Concordia

El Hospital Delicia Concepción Masvernat dio a conocer este martes un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Gabriel Carrera, el joven futbolista de 18 años de Defensores de Constitución que el pasado domingo sufrió un grave traumatismo durante el encuentro de Primera División ante La Bianca.

Desde la Unidad de Terapia Intensiva informaron que el paciente se encuentra actualmente estable y lúcido, y destacaron su evolución favorable.

Fue extubado y responde satisfactoriamente

Según el parte médico al que tuvo acceso 7Paginas, durante la jornada de este martes se procedió a la extubación de Carrera, quien evolucionó favorablemente y respondió de manera satisfactoria al procedimiento.

El joven continúa internado bajo monitoreo y seguimiento permanente del equipo médico de Terapia Intensiva.

Desde el nosocomio remarcaron que presenta una buena evolución clínica, lo que representa una noticia alentadora luego del complicado cuadro que atravesó tras el accidente ocurrido durante el partido.

La evolución de Gabriel Carrera es seguida con atención por familiares, compañeros, dirigentes y toda la comunidad futbolística de Concordia, que aguarda su recuperación.

Redaccion de 7Paginas