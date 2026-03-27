Dieron a conocer los horarios y recorridos del sistema mixto de recolección de residuos en Concordia

Se solicita a los vecinos disponer de los residuos en los horarios cercanos al paso del camión recolector, respetando los horarios y contribuir a la eficiencia del servicio, evitando su permanencia prolongada en la vía pública, colaborando así a una ciudad más limpia y ordenada,

Los días, horarios y barrios que comprende la recolección, es el siguiente:

Zona 1, desde las 6 horas, los días lunes, miércoles y viernes: barrios Lavardén; 21 de Septiembre; San Pantaleón; San Francisco de Asís Este, de calle Italia al Norte; barrio Colonial, de calle Italia al Norte; Don Jorge, desde calle Italia al Norte; barrio Isla Maciel, desde calle Italia al Norte; Cipo, desde calle Italia al Norte.

Zona 2, desde las 6 horas, los días martes, jueves y sábados: barrios Don Jorge, desde calle Italia al Sur y desde calle Paula Albarracín de Sarmiento, al Este; Isla Maciel, desde calle Italia al Sur; barrio Cipo, desde calle Italia al Sur; barrio Parque, desde calle Paula Albarracín de Sarmiento al Este; barrio San Juan; Llamarada-Las Viñas; barrio Concordia, desde calle Paula Albarracín de Sarmiento al Este; barrio 11 de Junio; Monseñor Ricardo Rösch y el sector comprendido por calles Diamante, Sauré, Federación y Presidente Illia.

Zona 3, desde las 6 horas, los días lunes, miércoles y viernes: barrios Los Pájaros; Capricornio; Gobernador Cresto; San Francisco de Asís Oeste, desde calle Italia al Sur; San francisco de Asís Este, desde calle Italia al Sur; barrio Colonial, desde calle Italia al Sur; Don Jorge, desde calle Italia al Sur y de Paula Albarracín de Sarmiento, al Oeste; barrio Parque, desde calle Paula Albarracín de Sarmiento al Oeste; barrio Concordia, desde calle Paula Albarracín de Sarmiento al Oeste; Fátima II; San Jorge; Constitución Oeste; Constitución Este; Fátima I; Pancho Ramírez.

Zona 4, desde las 16 horas, los días lunes, miércoles y viernes: barrios Pampa Soler, desde Avenida Pampa Soler al Este, de calle Las Palmeras al Sur y desde calle San Juan al Oeste; La Bianca, desde Avenida Pampa Soler al Este y desde calle San Juan al Oeste; barrio Golf Club, de calle Brown al Este; barrio Tavella Norte; Tavella Sur; Victorino Simón; Dr. Leoncio de Luque; Jesús Nazareno, desde Presidente Illia al Norte; barrio Justo José de Urquiza, desde Presidente Illia al Norte.

Zona 5, desde las 6 horas, los días martes, jueves y sábados: barrios Arrocera; Sarmiento; San Miguel II; La Colina; Independencia, desde calle Odiard al Oeste; Pierrestegui, desde calle Odiard al Oeste; barrio 17 de Octubre, desde calle Odiard al Oeste; 2 de Abril; barrio San Miguel I, desde calle Odiard al Oeste.

Zona 6, desde las 16 horas, los días lunes, miércoles y viernes: barrios Independencia, desde calle Odiard al Este; Pierrestegui, desde calle Odiard al Este; 17 de Octubre, desde calle Odiard al Este; San Miguel I, desde calle Odiard al Este; barrio Gerardo Yoya; Villa Jardín; San Martín; Centenario; barrio Norte; barrio Itatí, desde calle Humberto Primo al Oeste.

Zona 7, desde las 16 horas, los días martes, jueves y sábados: barrios Itatí, desde calle Humberto Primero al Este; Jesús Nazareno, desde calle Presidente Illia al Sur; Justo José de Urquiza, desde Presidente Illia al Sur; barrio Universidad, Estación Norte; Estación Concordia Norte.

Zona 8, desde las 16horas, los días martes, jueves y sábado: barrios Salto Chico; José Arévalo; Parque San Carlos; San Carlos; Hípico; Polideportivo; Amigos Salto Uruguayo; La Terminal; Juan XXIII; Centro Norte; Chacho Peñaloza; Belgrano Norte, desde calle Gerardo Yoya al Oeste y desde calle Lamadrid al Oeste; barrio General Lamadrid, desde calle Lamadrid al Oeste; barrio Parque Río Uruguay, desde calle Belgrano al Oeste.

Zona 9, desde las 7:30 horas, de lunes a sábados: barrios Nebel; 25 de Mayo; zona Puerto; General Belgrano, desde avenida San Lorenzo hacia el Sur y desde calle Lamadrid, hacia el Este.

Zona 10, desde las 7:30 horas, de lunes a sábados: barrios San Agustín; Belgrano Norte, desde calle Lamadrid hacia el Este; Parque Río Uruguay, desde calle San Lorenzo hacia el Norte.

Zona 11, desde las 9 horas, de lunes a sábados: barrios Toronjal; Río Uruguay, desde calle San Lorenzo hacia el Sur; General Lamadrid, desde calle Lamadrid hacia el Este.

Zona 12, desde las 9 horas, de lunes a sábados: barrios Villa Progreso; Cabo Sendrós; Pompeya Sur, hasta calle Quintana; Parque Ferré Sur; 9 de Julio, desde calle Quintana hacia el Norte y desde calle Humberto Primo hacia el Oeste.

Zona 13, desde las 8 horas, de lunes a sábados: Benito Legerén; Las Tejas; El Martillo Viejo; Estación Yuquerí.

Zona 14, desde las 8 horas, de lunes a sábados: barrios Villa Adela; Mendieta.

Zona 15, desde las 10:30 horas, de lunes a sábados: barrios Almirante Brown; Ex Aeroclub; Almafuerte; Puerto Sur; Gruta de Lourdes; Tiro Federal; María Goretti; Carretera La Cruz; Zona Centro, desde calle Andrade y su continuación Carriego hacia el Sur, y desde calle Espino hacia el Sur.

Zona 16, desde las 14 horas, de lunes a sábados: Barrio Centro, al Este calle Hipólito Yrigoyen, al Oeste calle 25 de Mayo, al Sur calle Andrade y su continuación 3 de Febrero, al Norte calle Ramírez y su continuación Carriego.

Zona 17, desde las 14 horas, de lunes a sábados, comprende los siguientes sectores: calles Moulins y Feliciano; Monseñor Tavella y Pedro Sauré; Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER); Unidad Penal N° 3; Parque Industrial Concordia; Comisaría 6°; Club Los Yaros; Club de Profesionales Universitarios; Aeropuerto de Concordia; Termas de Concordia; INTA; Museo y Centro Cultural Salto Grande; Puente Internacional Salto Grande; Aduana y Migraciones (Argentina – Uruguay); Termas y Parque Acuático del Ayuí; Puerto Luis; Camping Las Palmeras; Los Orígenes Hotel & Cabañas; Arroyo La Leticia; Estaciones YPF y YPF Agro; Bungalows Paisaje & Nirvana; Pinar del Lago; Finca “La Tranquilidad”; Escuela de Formación Agroecológica (ESFA); Andreani Concordia (Villa Zorraquín); Nexon; Donovan Polo Club Concordia.

Zona 18, desde las 14 horas, de lunes a sábados: barrios La Bianca, desde calle Las Palmeras hacia el norte; Golf Club I y II; Barrios 124 y 126 viviendas; Asentamiento La Bianca; Pampa Soler.

Zona 19, desde las 14 horas, de lunes a sábados, Villa Zorraquín (totalidad) y los días martes, jueves y sábado, extensión a Osvaldo Magnasco.

Zona 20, desde las 15:30 horas, de lunes a sábados: barrios Camba Paso; Islas Malvinas; Asentamiento La Arrocera; Barrio El Silencio.

Zona 21, desde las 18 horas, de lunes a sábados: barrios Simón Bolívar; Nuestra Señora de Pompeya; Cabildo; La Cantera.

Zona 22, desde las 18 horas, de lunes a sábados: barrios Plaza España; 9 de Julio, desde calle Humberto Primo hacia el Este; Barrio Parque Ferré Sur, desde calle Humberto Primo hacia el Sur; Barrio Almirante Brown; Ex Aeroclub; Almafuerte; Barrio Puerto Sur.

Zona 23, desde las 20 horas, de lunes a sábados: barrios Sargento Cabrera, desde 3 de Febrero hacia el Sur; Vélez Sarsfield; Barrio Puerto; Zona Centro, desde calle Hipólito Yrigoyen hacia el Este.

Zona 24, desde las 20 horas, de lunes a sábados: barrios General Belgrano, desde calle Lamadrid hacia el Oeste; Lesca; Sargento Cabrera; Zona Centro, desde 3 de Febrero hacia el Norte.

Zona 25, desde las 20 horas, de lunes a sábados: Zona Céntrica, cobertura general, al Norte Avenida San Lorenzo; al Sur calles Vélez Sarsfield y Ramírez en distintos tramos; al Este calles Entre Ríos y 25 de Mayo en distintos tramos; al Oeste calle Ituzaingó.

En el marco de la Emergencia Ambiental declarada, desde la Municipalidad se subraya la necesidad de un compromiso activo por parte de toda la comunidad en el cuidado del espacio público, llevando adelante una correcta disposición de los residuos, respetando días y horarios. Esto resulta fundamental para mejorar la calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio y para lograrlo, se necesita del esfuerzo y compromiso colectivo.