Diez vecinos de Chajarí se suman al Programa de Reconversión Energética

La actividad estará encabezada por el Intendente Marcelo Borghesan y contará con la presencia de la Vice Intendente Fabiola Fochesatto Brunini, del Secretario de Gestión y Desarrollo Productivo Gustavo Pizzio, junto a funcionarios del gabinete municipal y miembros del HCD. Quienes estarán acompañando a los siguientes beneficiarios que recibirán el subsidio: Adriana Graciela Chaparro; Marisa Isabel Furlong; Rita Magdalena Masetto; Daniela Itatí Poletto; Walter Marcelo Merlos; Cristian Paul Castro; Juan Carlos Capeche; Delia Leguizamón; Silvia Mabel Stivanello y Fernanda Vanesa Álvarez.

En esta oportunidad, el Gobierno local entregará 10 nuevos subsidios reintegrables de 4 millones de pesos a vecinos de la ciudad, para la compra e instalación de paneles de generación de energía fotovoltaica, inversor y demás accesorios para producir energía. De esta manera los usuarios consumidores podrán convertirse en usuarios-generadores.

Esta ampliación del Programa de Impulso a la Reconversión Energética Chajariense fue aprobada sobre tablas por el Concejo Deliberante en la sesión del pasado viernes 25 de julio, sancionándose la Ordenanza Nº3168. La ampliación se llevó a cabo considerando que el fondo previsto para el otorgamiento de estos subsidios permite, mediante la devolución de cuotas, la retroalimentación a partir de la cual se pueden implementar nuevos subsidios, previa autorización del Concejo Deliberante. La inscripción de los interesados cerró el viernes 1 de agosto.

Los beneficiarios accederán a 10 subsidios reintegrables de hasta 4 millones de pesos, a devolver en 10 cuotas mensuales, iguales y consecutivas sin interés. Además deberán rendir el monto del subsidio reintegrable dentro de los 30 días de recibido el beneficio, mediante la presentación de la factura correspondiente y firmar un convenio con el Municipio comprometiéndose a la devolución del monto del subsidio reintegrable en hasta un máximo de 10 cuotas iguales y consecutivas que vencerán los días 25 de cada mes, comenzando al mes siguiente del otorgamiento. El no pago en término de las cuotas devengarán un interés equivalente al que se cobra en la Tasa General Inmobiliaria.

Con la instalación de paneles solares fotovoltaicos, además de producir energía, los vecinos pueden inyectar los excedentes de la misma a la red, y obtener beneficios. Esto les permitirá reducir el costo de la tarifa eléctrica y asumir una actividad responsable con el cuidado del ambiente, mediante el uso de un tipo de energía renovable.

Más de 40 familias chajarienses ya son beneficiarias del Programa

Cabe recordar que el Programa de Reconversión Energética ha sido establecido por Ordenanza N° 3044, mediante el cual se hizo entrega el 30 de septiembre del año pasado de 40 millones de pesos repartidos en 10 subsidios reintegrables de 2 millones de pesos a usuarios con un consumo promedio de hasta 600 kWh y 5 subsidios reintegrables de 4 millones a usuarios con un consumo promedio mayor a 600 kWh.

Ante la demanda de interesados, el 29 de noviembre se entregaron otros 10 subsidios reintegrables, por un total de 24 millones de pesos. En este caso fueron 8 subsidios reintegrables de 2 millones de pesos a usuarios que tengan un consumo promedio de hasta 600 kWh y 2 subsidios reintegrables de 4 millones a usuarios que tengan un consumo promedio mayor a 600 kWh.

El 10 de abril del presente año se volvieron a entregar 16 subsidios reintegrables, por un monto total de $40 millones. Esta ampliación se efectuó para los interesados que se inscribieron en el nuevo llamado, que se extendió hasta el viernes 28 de marzo pasado. En esta oportunidad fueron 12 subsidios reintegrables de hasta 2 millones de pesos a usuarios con un consumo promedio de hasta 600 kWh y 4 subsidios reintegrables de hasta 4 millones de pesos a usuarios que tengan un consumo promedio mayor a 600 kWh. Todos los subsidios a devolver en 10 cuotas mensuales, iguales y consecutivas sin interés.