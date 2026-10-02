Difundieron las obras premiadas del 5º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

(Foto de ilustración: “Soledades en el río”, de Carlos Alberto Contreras – Concordia)

El certamen provincial de fotografía volvió a convocar a artistas visuales de diversos puntos de Entre Ríos, logrando en esta oportunidad un alcance récord de participantes. Tras la evaluación de las obras presentadas, el jurado —integrado por Susana Leineker, Pablo Merlo y Julio Gómez— dio a conocer los veredictos finales tanto para la categoría Color como para Blanco y Negro.

Los galardonados con los tres primeros puestos en cada una de las secciones recibirán una retribución monetaria en reconocimiento a su labor artística.

Sección Color

1° Premio: María Delfina Zamora Roude por “Pluma y bruma” (Colón).

2° Premio: Paul Brian por “El río que nos une” (Gualeguay).

3° Premio: Natalia Garay Elizalde por “Donde se curva el tiempo” (Paraná).

Menciones especiales:

Valentín Ernesto González por “Ecos del pasado” (Paraná).

Raúl Perriere por “Biblioteca popular” (Paraná).

María Soledad Pardo por “Permaneser” (Concordia).

Sección Blanco y Negro

1° Premio: Juliana Faggi por “Nembyre” (Paraná).

2° Premio: Cynthia Fistraiber por “Umbral de la tormenta” (Paraná).

3° Premio: María Jimena Franco por “Memoria invertida” (Paraná).

Mención especial:

Luz Belén Mohr por “Ecos del invierno” (Gualeguay).

La apertura de la exposición con todas las obras seleccionadas y premiadas se realizará el viernes 30 de octubre en las instalaciones del Museo Provincial de la Imagen.