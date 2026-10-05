Difundieron las obras seleccionadas del 4° Premio Provincial Pieza Única Artesanal 2026

Los seleccionados son:

Adriana Beltzer (Pieza: Netela Danan uá nderé – Paraná); Alejandra Franco (Pieza: Tardecita – Concordia); Alejandro Banchero (Pieza: Naldo – Paraná); Alicia Palavecino (Pieza: Atardecer en el Campo – Paraná); Damián Ayala (Pieza: Tejedora – Chajarí); Efrain Demestri (Pieza: Pieza que se parece al dueño – Paraná); Griselda De Paoli (Pieza: Yesquero – Paraná); Javier Caputo (Pieza: Esencia de Río: Tributo al Uruguay – Concordia); Marisa Moix (Pieza: Raíces que abrazan – San Salvador); Natalia Lucioni (Pieza: Jaguar de humo y fuego – Colón); Norma Albornoz (Pieza: Raíces de luz – Diamante); Patricia Bonin (Pieza: Vestida de tierra – Villaguay); Rocío Regner (Pieza: Pie de cama – Villa Elisa); Sonia Lacoste (Obra: Manta de lana – Villa Elisa); Stella Maris Cardama (Pieza: Matra – Colonia Hocker) y Uriel Franco (Pieza: Vero a la vera del Río – Concordia).

La convocatoria busca reconocer piezas artesanales de autoría propia, realizadas total o parcialmente a mano, que reflejen el oficio, la creatividad, la identidad cultural y el valor patrimonial de las producciones artesanales entrerrianas.

El 19 de octubre se anunciarán las obras premiadas.