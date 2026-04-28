Difundieron los bocetos seleccionados para el 4° Encuentro Provincial de Muralismo

Los seleccionados son los siguientes:

– La Solapa; María Alicia Flores (Paraná) Individual.

– Dulce simbiosis; Ludmila Beker (Gualeguaychú) Individual.

– S/T; Florencia Salinas (San José), Brian Aubert (Larroque) Grupal.

– Esencia Litoral; Jonathan Sánchez (Concordia) Individual.

– S/T; Joaquín Carrizo (Paraná) Individual.

– Entre el Paraná y el Uruguay; de Hernán Domínguez (Gualeguaychú) Individual.

– Ecos del Fuelle; Laura Lezcano, Sergio Martínez (Federal) Grupal.

Además de producir sus murales en el Encuentro, recibirán los materiales y premios económicos; también, de no residir en Maciá, se les cubrirá alojamiento y comidas.

Fueron designados en carácter de suplentes:

– Anambi Atei; Candelaria Landeira (Colonia Avellaneda) Individual.

– S/T; Ludmila Habekon (El Pingo) Individual

– Raíces Gualeyas; Cinthia Pérez, Juan Bernardini (Gualeguay) Grupal.

El jurado estuvo integrado por Camila Guerra, Melisa Eugenia Jatib y María Florencia Albornoz. La temática fue Pueblos Entrerrianos, arte e identidad.

Los Encuentros Entrerrianos de Arte forman parte de CUAC! Cultura Activa, un programa de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia con una mirada federal, ampliando los circuitos artísticos, promoviendo el intercambio y el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales entrerrianos.