Difundieron los resultados del 1° relevamiento sobre cannabis realizado en Entre Ríos

Un proyecto de UNER encuestó a profesionales de la salud, productores y personas que usan la planta con fines terapéuticos. El estudio obtuvo más de 600 respuestas de todos los departamentos de la provincia. Los cogollos son el formato más consumido por usuarios, el segundo más indicado por médicos y lo que más hacen los productores.

El informe con los resultados del relevamiento ya está disponible y desmonta algunos mitos que persisten sobre la planta de cannabis y sus usos. En los últimos años, con avances científicos y regulatorios, el cascarón de mentiras se resquebrajó. La aceptación social del uso de la planta avanzó y los estigmas aflojaron.

“Pero el cambio cultural no siempre va acompañado de un cambio legislativo y en Argentina, aún con la ley de cannabis medicinal 27.350, la sombra de la ley de drogas 23.737 se proyecta todavía sobre la planta de las risas y los alivios para la salud. Por eso, con el cambio de gobierno la ola legitimadora se paró y la ley que castiga se sobrepuso”, se indicó en el informe, al que tuvo acceso esta Agencia.

En 2024 se achicó la entrada a Reprocann, se levantaron barreras en el Instituto Nacional de la Semilla y se restringió la industria al uso del cáñamo, la variante no psicoactiva de la planta. Frente a un panorama de retroceso y recrudecimiento punitivo, el activismo cannábico se volcó a las legislaturas provinciales y los concejos municipales. Se aprobaron nuevos “reprocannes provinciales” y florecieron avances departamentales.

El caso de Entre Ríos es diferente. Su regulación propia no es nueva, sino que fue la primera provincia que logró sancionar una ley con autocultivo medicinal, la Ley 10.894. Pasaron cuatro años desde su promulgación, pero la reglamentación nunca llegó.

Cabe recordar que la Ley de Acceso al Cannabis Medicinal en Entre Ríos fue sancionada el 6 de mayo de 2021, luego de votaciones unánimes en ambas cámaras, y se publicó en el Boletín Oficial el 21 del mismo mes.

Ahora, una investigación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) junto al Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos (Focer) aporta evidencia estratégica sobre las problemáticas que enfrentan tres actores sociales: personas productoras de cannabis para la salud, profesionales de la salud que lo prescriben y personas usuarias con fines terapéuticos.

Se trata del “Relevamiento Intersectorial y Participativo del Cannabis para la Salud”, que obtuvo un total de 630 respuestas de todos los departamentos de la provincia. El proyecto fue realizado por Focer en el marco de un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias de la Salud (UNER), con el apoyo de Revista Mate, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina y el Colectivo de Reflexión sobre los Consumos.

Los datos del relevamiento fueron procesados con integrantes del equipo del Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER.

Productores de cannabis para la salud

Entre los 88 productores de Entre Ríos encuestados la mayoría aplica criterios de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). En promedio, más del 57% de las prácticas relevadas son cumplidas por los productores y ese porcentaje asciende al 59% en aquellos que elaboran fitopreparados. Una muestra de la responsabilidad en la producción artesanal de cannabis, aún sin estar obligados a cumplir estos estándares en las resoluciones de Reprocann.

El control de calidad presenta mayores desafíos para los productores. Solo un 50% de aquellos que elaboran fitopreparados realiza análisis cromatográficos. Esto muestra la falta de información sobre la composición y concentración de cannabinoides en los fitopreparados que elabora 1 de cada 2 encuestados.

Aunque el mejor cannabis es aquel que llega a las personas, conocer el contenido de los productos en base a cannabis es un requisito esencial para la implementación de una terapéutica efectiva con la planta.

Cuando los productores responden por qué no realizan cromatografías, la causa principal es el desconocimiento de cómo o dónde hacerlo (56%), seguido de la inaccesibilidad geográfica (39%) y altos costos del servicio (26%).

Estos resultados señalan una demanda de formación y también barreras económicas. Además, la inaccesibilidad geográfica muestra que Entre Ríos solo cuenta con un cromatógrafo validado para analizar cannabinoides en el INTI de Concepción del Uruguay, lo que jerarquiza un punto clave de la ley 10.894: el derecho al acceso a cromatografías garantizadas por el estado provincial sin costo.

La totalidad de los productores encuestados cultiva la planta, ubicándose en el eslabón primario de la cadena productiva, y de ese total el 54% elabora fitopreparados. Pero lo que resalta del estudio es la respuesta a la pregunta sobre los formatos de cannabis que producen: El 91% hace flores secas (cogollos), seguido de aceites u oleatos (59%), ungüentos (34%), resinas o extractos (30%), comestibles (23%) y otros (8%).

No obstante, cultivar cannabis en Entre Ríos sigue siendo una práctica de alto riesgo: todos los productores encuestados cultivan, una actividad que por imperio de la ley de drogas 23.737, aún puede ser penalizada con hasta 15 años de prisión.

Según datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) las causas judiciales por cultivo aumentaron en 2021 —el año de la implementación efectiva del Reprocann— y luego se redujeron, pero manteniéndose por encima de los años previos. El número de causas por cultivo “con fines de comercialización” —una figura que se usa sistemáticamente contra cultivadores— es aún más revelador: entre 2021 y 2024 se registró un aumento del 128%.

Presentarán los resultados del primer relevamiento de cannabis de Entre Ríos

Al preguntar si cuentan con autorización legal para el cultivo, 84% contestaron afirmativamente, 10% indicaron no poseer autorización y un 6% prefirió no decirlo. Sin embargo entre quienes respondieron estar inscriptos en Reprocann el 7% lo tenían vencido y 36% lo tenían pendiente de evaluación al momento de responder la encuesta. Solamente 6 de cada 10 tenían su registro vigente.

Los productores señalan como principales dificultades para producir cannabis el miedo a la persecución estatal (29%), las dificultades burocráticas (26%) y los marcos legales inadecuados (26%). En suma, 8 de cada 10 productores encuentran en la regulación actual la principal dificultad para desempeñar su trabajo. Además, 1 de cada 10 productores tuvo un conflicto con la ley o prefiere no decirlo.

Personas que usan cannabis para la salud

La encuesta de personas usuarias para la salud recibió 521 respuestas, pero se dejaron por fuera las que expresaron que su único uso de cannabis era el recreativo. Se trabajó sobre 443 registros válidos de quienes manifestaron un uso con fines terapéuticos.

Dentro de ese universo, el 95% afirmó que el cannabis mejora su calidad de vida, el restante 5% no sabe si es así, pero ninguna respuesta lo negó.

Los resultados muestran que el 60% de las personas encuestadas no tienen acompañamiento médico. Entre quienes no consultan a un profesional de la salud, el 34% señala como motivo que no lo encuentran en su zona.

Las tres condiciones más frecuentes para el uso de cannabis están vinculadas a la salud mental: ansiedad (50%), insomnio (41%) y depresión (25%). Una señal de los tiempos que corren y la crisis de salud mental que crece. Le siguen el dolor crónico (24%), migrañas (17%) e inflamación (9%).

Por otro lado, el 83% de los usuarios reporta consumir flores secas, lo que desmiente la idea de que sólo los aceites son útiles con fines terapéuticos. Los cogollos se consumen por la vía inhalatoria (fumar o vaporizar), que es la más rápida, permite mayor control de dosis y es indicada en cuadros agudos como crisis de ansiedad, parkinson o efectos adversos de quimioterapia.

El conocimiento sobre los aceites de cannabis que usan las personas usuarias es bajo: 6 de cada 10 entrerrianos encuestados no conoce el grado de concentración y el contenido de cannabinoides del último que consumieron.

Profesionales de la salud

El relevamiento también incluyó a profesionales de la salud, un actor determinante en el acceso al cannabis medicinal legal por la vía de Reprocann o de una regulación provincial. Sin embargo, fue la encuesta que recibió el menor número de respuestas: solo 16 registros válidos.

Los resultados son elocuentes: el 94% de los encuestados considera que la mayor dificultad para acceder a la formación especializada es la ausencia del tema en los planes de estudio de las carreras de ciencias de la salud. El estudio del cannabis medicinal y la endocannabinología son marginales en la formación sanitaria, que reduce el asunto a un enfoque toxicológico de la marihuana como droga de abuso.

Consultados sobre la situación de las autorizaciones en Reprocann de sus pacientes, el 86% de los profesionales indicó que la mayoría de sus pacientes están en espera de aprobación y solo un 14% respondió que la mayoría fueron aprobados.

Los profesionales prescriben en un 100% aceites u oleatos, seguido por las flores secas que indican el 86% de los médicos, las cremas, pomadas y ungüentos (71%), óvulos vaginales (28%) y supositorios (14%).

La encuesta indagó en el tipo de productos que prefieren indicar los profesionales prescriptores, teniendo entre opciones: “Productos de grado farmacéutico”, “Productos artesanales con análisis cromatográfico”, “Es indistinto si tiene análisis” y “Depende del síntoma a tratar”. La mayoría eligió los fitopreparados artesanales con análisis cromatográfico (62%), seguidos de “Es indistinto si tiene análisis” (25%) y “Depende del síntoma a tratar” (13%) y los productos de grado farmacéutico no recibieron ninguna respuesta.

Un marco legal que castiga en vez de cuidar

El uso terapéutico del cannabis en Entre Ríos se desarrolla en un contexto caracterizado por tensiones entre la evidencia científica y un marco regulatorio aún insuficiente para dar respuesta a las demandas de salud de la población.

Al contrario, la normativa actual encarcela a productores y criminaliza prácticas sanitarias y terapéuticas que mejoran la calidad de vida de cientos de personas.

En Entre Ríos se superponen las normativas nacionales: estupefacientes (23.737), cannabis medicinal (27.350) y marco regulatorio de la industria (27.669) con las legislaciones provinciales: narcomenudeo (10.566) y accesibilidad al cannabis medicinal (10.894).

La evidencia reunida por el primer relevamiento de cannabis de Entre Ríos refuerza la necesidad de avanzar hacia una regulación que contemple prácticas que ya existen, pero que siguen siendo perseguidas. APF