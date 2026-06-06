Difundieron los seleccionados en la convocatoria de Obras del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

En total se seleccionaron 35 obras que serán expuestas en distintos espacios culturales de La Paz. El criterio de selección se ajustó al espíritu de la exposición, titulada Donde se cruza el territorio, destacando la diversidad de lenguajes que conviven en las prácticas artísticas visuales de la provincia y la riqueza de posibilidades que emerge en los puntos de cruce, diálogo y articulación entre estas expresiones.

Seleccionados:

Ana Sofía Domínguez Montangie, con la obra Entre Basaltos y Barrancos (Concordia); Anna Paz Videla Trinidad, con Agua dulce (Paraná); Annelise Toloy, con Relicario 6 (Paraná); Aurora Elizabeth Sueldo, con Canoero. Homenaje a la cultura costera (La Paz); Brisa García, con Monte de bolsillo (Aranguren); Camila Guadalupe Villalba, con Lo que la memoria conserva (Paraná); Clorinda Mateos, con Infinitud en lo pequeño (Paraná); Cynthia Fistraiber, con Fragmentos de orilla (Paraná); Damián Alberto Ayala, con 5 Actos para una tragedia (Recodo, Chajarí); Edgar José Castellano, con S/T (La Paz/Paraná); Fernando Martínez, con Mellis en latencia (Paraná); Florencia Sabattini, con Regadores (Paraná); Florencia Salinas, con Retrato sobre el río (San José); Héctor Omar Zucco, con Espiral en cruz (Chajarí); Leticia Ríos, con De mi río en dos estados (Concepción del Uruguay); Lilian Inés Taborda, con Esperando el Tren (La Paz); María de los Ángeles Ava, con Hilos… Habitar (Federal); María Fernanda Alberto, con Dos correntadas (Paraná); María Soledad Tessore, con Medusa (Paraná); Mariela Belén Sebernich, con Día de trabajo de campo y perros mirando (Cerrito); Milagros Waigadt, con Paisaje III (Costa Grande, Diamante); Natalia Garay Elizalde, con Indomesticable (Paraná); Norma Palazzini, con Primera Estación (La Paz); Patricia Silvina Abrego, con Hidrovía (Paraná); Paula Benassi, con Comienzo a medias (Paraná); Paula María Aquilina Varisco, con Flores ser en el territorio (La Paz); Ramiro Salinas, con De cerca nadie es normal (Victoria); Santiago Morahan, con Retorno de lo mínimo (Paraná); Sol Maité Yedro Sian, con Marí Atá Ug Antác (Santa Fe/Paraná); y Valentina Bolcatto, con Cargas (Paraná).

Premios y reconocimientos:

Incentivo Secretaría de Cultura de Entre Ríos, no adquisición y sin orden de mérito: colectivo Caudillas del Barro con la obra Corpografías de lo posible (instalación performática – Victoria); Silvia Susana Fresoli con Mundo Invisible (instalación – La Paz); y Cecilia Gallardo Obradovich con Una familia (bidimensión – Gualeguay).

Mención especial del jurado: Mariángeles Metivié con la obra Los niños de la yerba mate (bidimensión – Paraná).

Premio Municipal La Paz – 14° edición Salón Municipal Cabayú Cuatiá, no adquisición: César Mauricio Bernardi con la obra Cabayú Porã (bidimensión – La Paz).

Organización:

Las obras deberán ser enviadas antes del 11 de junio al punto regional de recolección. Deberán estar correctamente embaladas en condiciones adecuadas que aseguren que las mismas no corran riesgo durante el transporte y la manipulación en el embalaje. Los puntos serán informados vía email a las y los seleccionados.

Sobre el Encuentro:

Se realizará del 26 al 28 de junio en la ciudad de La Paz. La programación, que se comunicará próximamente, incluirá talleres, charlas, muestras y un festival. La asistencia a los talleres será con inscripción previa vía formulario. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.