Dignos embajadores: La TNT de Emperatriz es Subcampeona Nacional y Rodrigo Fernández hizo podio entre los pasistas

El carnaval de Concordia volvió a demostrar que está en la elite del país. Este fin de semana, en el marco del Encuentro Nacional de Baterías y Batucadas 2026 en General Galarza —considerado el certamen más importante de Argentina—, la Batería TNT de Comparsa Emperatriz se consagró Subcampeona Nacional.

La competencia, que reunió a casi 40 formaciones de todo el territorio argentino, tuvo un podio de altísimo nivel. El primer puesto fue para Ará Berá de Corrientes, mientras que el subcampeonato fue compartido entre la TNT y la correntina Imperio Bahiano. El tercer escalón del podio lo ocupó Copacabana, también de la capital correntina.

Talento individual: Rodrigo Fernández entre los mejores

La alegría para la delegación concordiense fue doble. En la competencia de Pasistas de Batería, que contó con la participación de 35 destacados bailarines de todo el país, el concordiense Rodrigo Fernández obtuvo el 2° puesto, confirmando su gran momento y técnica frente a un jurado de expertos.

Poderío escénico y convocatoria

Según supo 7Paginas, la TNT, actual campeona del Carnaval de Concordia, no solo destacó por su musicalidad, sino que volvió a ser la batería más numerosa del certamen. Su imponente puesta en escena y la organización que caracteriza a Emperatriz generaron una gran expectativa entre el público y los jurados, ratificando por qué es la comparsa más ganadora de nuestra ciudad.

Este nuevo logro nacional consolida a la TNT como una de las formaciones rítmicas más influyentes del país y muestra a una institución en constante superación.

«Fruto del trabajo constante»

Tras conocerse los resultados, Eduardo Cristina, presidente de la Asociación Social, Cultural y Deportiva Emperatriz, expresó su satisfacción:

“Esto es fruto del trabajo constante de cada integrante y del cuerpo de directores. Nuestra comparsa hace muchos años dejó de ser de un carnaval local para trascender fronteras por su trabajo, puesta en escena y la dedicación de su gente. ¡Felicitaciones a todos!”.

Con este podio, Emperatriz no solo trae trofeos a Concordia, sino que eleva la vara del espectáculo local, demostrando que el trabajo y la organización son las claves para seguir creciendo en el plano nacional.