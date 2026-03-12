Diputados analizan con especialistas un proyecto para una nueva ley de fauna para Entre Ríos

La Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados recibió este lunes en la legislatura de Paraná a destacados expertos a fin de consultarles sobre temas referentes al proyecto –elaborado por el diputado Juan Manuel Rossi (Juntos por el Cambio)- para una nueva ley provincial de fauna.

La reunión tuvo como invitados a Sonia Canavelli y Laura Addy Orduna (INTA Paraná), Gabriel Bonomi (CEYDAS) y Silvina Verón (Aves Argentinas) quienes expusieron su opinión técnico-científica acerca del proyecto y propusieron modificaciones al mismo.

La iniciativa pretende presentar un cambio de paradigma con respecto a la vigente ley provincial de caza N° 4841 y se orienta más a la conservación y aprovechamiento sustentable que a la explotación.

El referente de CEYDAS, Gabriel Bonomi, resaltó que “ningún proyecto puede considerarse de conservación y moderno si continúa permitiendo la matanza de animales autóctonos de manera comercial y deportiva”, en clara alusión a los artículos que –si bien de manera restringida- continúan permitiendo el turismo cinegético (cotos de caza) y la caza comercial de animales autóctonos.