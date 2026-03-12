7PAGINAS

Jueves 12 de marzo de 2026
Diputados analizan con especialistas un proyecto para una nueva ley de fauna para Entre Ríos

EL proyecto fue presentado por el diputado Juan Manuel Rossi y propone un cambio normativo más volcado hacia la conservación de la fauna. Busca reemplazar a la actual ley que tiene más de 50 años.
La Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados recibió este lunes en la legislatura de Paraná a destacados expertos a fin de consultarles sobre temas referentes al proyecto –elaborado por el diputado Juan Manuel Rossi (Juntos por el Cambio)- para una nueva ley provincial de fauna.

La reunión tuvo como invitados a Sonia Canavelli y Laura Addy Orduna (INTA Paraná), Gabriel Bonomi (CEYDAS) y Silvina Verón (Aves Argentinas) quienes expusieron su opinión técnico-científica acerca del proyecto y propusieron modificaciones al mismo.

La iniciativa pretende presentar un cambio de paradigma con respecto a la vigente ley provincial de caza N° 4841 y se orienta más a la conservación y aprovechamiento sustentable que a la explotación.

El referente de CEYDAS, Gabriel Bonomi, resaltó que “ningún proyecto puede considerarse de conservación y moderno si continúa permitiendo la matanza de animales autóctonos de manera comercial y deportiva”, en clara alusión a los artículos que –si bien de manera restringida- continúan permitiendo el turismo cinegético (cotos de caza) y la caza comercial de animales autóctonos.