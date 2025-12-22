Diputados analizará este martes la prórroga de la Emergencia en Obra Pública en Entre Ríos

El expediente Nº 28.925 fue ingresado formalmente este lunes 22 durante la Sesión Especial Nº 10 del 146° Periodo Legislativo, quedando habilitado para su análisis en la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento, presidida por la diputada Noelia Taborda, a partir de las 9:00.

Desde el Ejecutivo se fundamenta la iniciativa en la complejidad de los procedimientos administrativos: “El cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente”, señalaron. Además, advirtieron que sin la continuidad del régimen de emergencia existiría “un riesgo para el interés público comprometido, al frustrar los mecanismos legales diseñados para la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública”.

La agenda legislativa prevé que tras la reunión de comisión, los diputados se congreguen en Sesión Especial Nº 11 a las 11:00 y en Sesión Especial Nº 12 a las 14:00, donde podrían continuar con el tratamiento del proyecto y otros asuntos de cierre de año.

Durante la sesión de ingreso, también hubo espacios de homenajes: el diputado Fabián Rogel recordó la creación del Instituto Nacional del Petróleo en 1929, mientras que la diputada Liliana Salinas destacó el esfuerzo de la población entrerriana y extendió saludos por las fiestas.

Con la prórroga, el gobierno provincial busca asegurar la continuidad administrativa y financiera de los proyectos de obra pública en toda la provincia, evitando demoras y garantizando la regularización de las obligaciones existentes.