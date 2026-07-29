Diputados convirtió en ley la Reforma Previsional de Entre Ríos en medio de un fuerte operativo y protestas gremiales

El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, recibió el respaldo de los 15 diputados del bloque Juntos por Entre Ríos y de tres legisladores de La Libertad Avanza, mientras que votaron en contra los 11 diputados del bloque justicialista y el libertario Carlos Damasco. Además, hubo tres ausencias.

Una jornada marcada por la protesta

Desde las primeras horas de la mañana, sindicatos como AGMER, ATE, AMET, AJER, junto a la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y organizaciones de jubilados, realizaron un paro y una movilización que partió desde la sede de la Caja de Jubilaciones hasta la Casa de Gobierno.

Ante la convocatoria, el Ejecutivo provincial dispuso un amplio operativo de seguridad con vallados alrededor de la explanada de la Casa Gris y los accesos a la Cámara de Diputados.

Durante toda la sesión, que se extendió por más de cinco horas, los cánticos, bombos y consignas de los manifestantes se escucharon dentro del recinto, obligando en varios momentos a los legisladores a elevar el tono de voz para poder desarrollar sus discursos.

Los principales cambios de la reforma

La norma sancionada declara la emergencia previsional y financiera del sistema jubilatorio provincial e incorpora modificaciones destinadas, según el Gobierno, a garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones.

Entre los principales cambios se destacan:

Se mantiene el principio del 82% móvil.

Se incrementa de manera gradual la edad jubilatoria hasta equipararla con el régimen nacional.

Se modifica el cálculo del haber inicial ampliando el período considerado para determinar el promedio salarial.

Se establecen aportes extraordinarios para los salarios más altos del sector público.

Se introducen modificaciones en distintos regímenes especiales.

Durante su tratamiento en el Senado, el proyecto había sido modificado en más de veinte artículos a partir de propuestas realizadas por gremios, especialistas y entidades de jubilados.

El oficialismo defendió la sustentabilidad del sistema

La presidenta de la Comisión de Previsión Social, Vilma Vázquez, sostuvo que la reforma representa «una de las decisiones más trascendentes» del actual período legislativo y afirmó que el objetivo es garantizar el futuro del sistema previsional.

En la misma línea, el diputado Bruno Sarubi aseguró que el déficit de la Caja de Jubilaciones «es un problema que lleva décadas» y destacó que el gobernador Rogelio Frigerio decidió afrontar una discusión que anteriores administraciones postergaron.

Otros legisladores oficialistas, como Fabián Rogel, María Elena Romero, Jorge Maier, Carola Laner y Susana Pérez, coincidieron en señalar que la reforma busca preservar el sistema jubilatorio para las futuras generaciones y rechazaron las críticas respecto de una supuesta eliminación del 82% móvil.

Por su parte, los diputados de La Libertad Avanza Débora Todoni y Roque Fleitas acompañaron el proyecto en general, aunque manifestaron objeciones sobre algunos artículos, especialmente en relación con la declaración de emergencia.

La oposición habló de «un ajuste histórico»

Desde el bloque Más por Entre Ríos cuestionaron tanto el contenido como el tratamiento legislativo del proyecto.

La diputada Silvina Deccó calificó la reforma como «inconstitucional» y criticó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.

Andrea Zoff sostuvo que la ley representa «un avasallamiento a la autonomía de los municipios» por los mayores aportes que deberán realizar a la Caja de Jubilaciones.

En tanto, Enrique Cresto afirmó que existían alternativas para reducir el déficit sin afectar derechos adquiridos y pidió disculpas a los trabajadores y jubilados que impulsaron propuestas distintas para financiar el sistema.

También María Laura Stratta, Juan José Bahillo, Lorena Arrozogaray, Mariel Ávila, María del Carmen Moreno y Yari Seuler rechazaron la iniciativa, argumentando que representa un ajuste sobre trabajadores activos, jubilados y municipios, además de advertir que podría derivar en numerosos planteos judiciales.

La ley quedó sancionada

Con la aprobación de Diputados, la reforma quedó definitivamente convertida en ley, cerrando uno de los debates políticos más importantes del año en Entre Ríos.

Mientras el Gobierno provincial sostiene que la norma permitirá garantizar la sustentabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones y preservar el sistema previsional en el tiempo, los gremios estatales y organizaciones de jubilados anticiparon que continuarán con las acciones de rechazo y no descartan avanzar por la vía judicial contra distintos artículos de la nueva legislación.

Con informacion de Ahora y APF

Redaccion de 7Paginas