Diputados de Juntos por Entre Ríos aclararon que la convocatoria a Berisso no fue una interpelación

El Bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos salió a precisar el alcance de la decisión adoptada este miércoles por la Cámara de Diputados, luego de que algunos medios de comunicación informaran que la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, había sido interpelada por el cuerpo legislativo.

Desde el oficialismo remarcaron que lo aprobado fue la convocatoria de la funcionaria al recinto para brindar explicaciones e informes, y no una interpelación. Según señalaron, la diferencia no es solamente semántica, sino que está expresamente contemplada en el marco constitucional y reglamentario de la Cámara.

En ese sentido, recordaron que el artículo 116 de la Constitución de Entre Ríos establece que cada Cámara, con la aprobación de un tercio de sus miembros presentes, puede llamar a su seno a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que considere convenientes, fijando además las condiciones para dicha convocatoria.

Asimismo, citaron el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que dispone: “La Cámara podrá acordar la presencia del o de los Ministros en la forma y para los objetos indicados en el Art. 116 de la Constitución”.

“Los términos no son intercambiables”

Desde el bloque de Juntos por Entre Ríos insistieron en la necesidad de diferenciar los conceptos utilizados para describir la decisión parlamentaria.

“Es importante hacer esta aclaración porque las instituciones tienen reglas y los términos no son intercambiables. Lo que aprobó la Cámara es la convocatoria de la ministra Berisso, en los términos previstos por la Constitución y el Reglamento”, señalaron.

Los legisladores oficialistas explicaron que el procedimiento está encuadrado en las facultades que la Constitución provincial le otorga al Poder Legislativo para requerir la presencia de integrantes del gabinete y conocer detalles de las políticas y acciones desarrolladas desde sus respectivas áreas.

Una herramienta de control legislativo

Por otra parte, Juntos por Entre Ríos sostuvo que la convocatoria de funcionarios provinciales al recinto no constituye un hecho excepcional, sino que forma parte de los mecanismos institucionales de control legislativo y que ya fue utilizada en distintas oportunidades con otros ministros.

En esa línea, remarcaron a 7Paginas que la presencia de funcionarios ante la Cámara permite a los legisladores requerir información sobre las políticas públicas y el funcionamiento de las distintas áreas de gobierno, dentro de las normas que regulan la actividad parlamentaria.

“Se trata de una herramienta propia del funcionamiento republicano y del control legislativo, ejercida con responsabilidad y dentro de las normas que rigen a la Cámara”, concluyeron desde el bloque oficialista.