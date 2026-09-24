Diputados dio media sanción a la ley que impulsa la transformación digital del Estado entrerriano

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción, por mayoría, al proyecto de Ley de Transformación e Innovación Digital, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa establece un marco para profundizar la digitalización del Estado y avanzar progresivamente hacia una administración pública con menos burocracia y mayor utilización de herramientas digitales.

El proyecto será remitido ahora a la Cámara de Senadores para continuar con su tratamiento legislativo.

Uno de los principales objetivos es que los entrerrianos puedan realizar cada vez más trámites desde cualquier lugar, evitando traslados innecesarios y la presentación reiterada de documentación que ya se encuentra en poder del Estado.

En ese sentido, la iniciativa incorpora el principio de “una sola vez”, mediante el cual los organismos públicos podrán reutilizar e intercambiar información de manera segura, evitando solicitar nuevamente datos que ya fueron aportados por los ciudadanos.

Menos papel y más trámites digitales

La propuesta contempla la sustitución progresiva de los expedientes físicos por documentos digitales, reconoce la validez jurídica de la firma digital y electrónica e incorpora las notificaciones digitales.

El proyecto busca consolidar herramientas que ya se encuentran en funcionamiento, como el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y la firma digital, además del crecimiento de Mi Entre Ríos, plataforma que, según los datos difundidos por el Gobierno provincial, ya supera los 100.000 usuarios y permite acceder a más de 50 trámites y servicios.

La norma también actualiza las reglas para la contratación de tecnología por parte de la Provincia, contemplando modalidades actualmente utilizadas en el mercado, como almacenamiento en la nube, licencias, suscripciones, correo electrónico y servicios de software.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo no es solamente incorporar tecnología, sino establecer las reglas para que el Estado pueda funcionar dentro de un esquema de administración digital.

Seguridad de los datos e inteligencia artificial

Otro de los aspectos incluidos en el proyecto está relacionado con la seguridad de la información pública.

La iniciativa establece que las bases de datos públicas son activos bajo titularidad, custodia y gestión estatal e incorpora principios vinculados con la seguridad, confidencialidad, trazabilidad y protección de los datos personales.

También fija criterios para la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial, con pautas de transparencia, auditoría, supervisión humana y prevención de sesgos.

Aportes durante el debate

Durante el tratamiento legislativo, el proyecto recibió modificaciones a partir de aportes realizados por distintos sectores.

Entre ellos, se incorporó una propuesta de UPCN para garantizar que el proceso de transformación digital no afecte los derechos de los trabajadores estatales. Además, se establece el compromiso de brindar capacitación y herramientas que permitan acompañar la adaptación a los nuevos sistemas.

También se sumaron aportes de diputados del bloque de La Libertad Avanza, que contribuyeron a modificar el texto que finalmente obtuvo media sanción.

La implementación de la transformación digital será progresiva y, de acuerdo con la iniciativa, se mantendrán canales de atención presencial para aquellas personas que puedan tener mayores dificultades para acceder a los servicios digitales, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad, ciudadanos sin conectividad y habitantes de zonas rurales.

Con la media sanción de Diputados, Entre Ríos dio un nuevo paso legislativo para establecer un marco general para la digitalización de la administración pública. Ahora será el Senado provincial el que deberá continuar con el análisis del proyecto.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas