Diputados dió media sanción a la prórroga de la emergencia en obras públicas y viales

El expediente, remitido por el Poder Ejecutivo bajo el Nº 28.925, había obtenido previamente dictamen favorable en la comisión de Obras Públicas y Planeamiento, que se reunió durante la mañana. Según se expuso en los fundamentos del proyecto, la prórroga se justifica en “el cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, que determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente”.

Asimismo, desde el Ejecutivo se advirtió que la no continuidad del régimen de emergencia podría generar “un riesgo para el interés público”, al frustrar los mecanismos legales destinados a la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública.

En la misma sesión, la Cámara también otorgó media sanción a una serie de expedientes analizados en la comisión de Legislación General, vinculados a declaraciones de utilidad pública y sujeción a expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de distintas obras de infraestructura, todos ellos remitidos por el Poder Ejecutivo.

Uno de los proyectos aprobados refiere al ordenamiento legal requerido para la ejecución de la obra denominada “Pavimentación de Calzada Ruta Provincial A08 – Acceso a Villa Paranacito”. Al defender la iniciativa ante el recinto, el diputado López, presidente de la comisión que emitió los dictámenes, sostuvo que estas leyes permitirán “optimizar las condiciones de transitabilidad de personas, bienes y servicios esenciales”.

Además, se dio tratamiento y media sanción al Expediente Nº 28.799, que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra “Puente sobre Arroyo El Sauce”, en el departamento Gualeguaychú. En tanto, el Expediente Nº 28.800 contempla la expropiación de los terrenos necesarios para la obra “Puente sobre Arroyo El Desmochado”, en el departamento Tala.

En ambos casos, los diputados incorporaron una modificación al texto original que faculta a la Dirección Provincial de Vialidad a determinar, en cada inmueble, si resulta necesaria una expropiación total o parcial y, de corresponder, establecer qué porción del bien será afectada.

Con estas aprobaciones, los proyectos quedaron a la espera de su tratamiento en el Senado provincial para completar el proceso legislativo.