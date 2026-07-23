Diputados dio media sanción al proyecto de alivio impositivo para comerciantes entrerrianos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por mayoría y dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece un régimen de alivio tributario destinado a fortalecer la actividad comercial en la provincia y brindar un respaldo a pequeños comerciantes y monotributistas.

La iniciativa fue tratada durante la segunda sesión especial del 147º Período Legislativo y forma parte de un paquete de medidas impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio para acompañar al sector comercial en un contexto económico complejo.

Exenciones impositivas para pequeños comerciantes

El proyecto establece la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial.

Además, contempla la exención de la cuota 12 del Monotributo Unificado para todos los contribuyentes, cualquiera sea su actividad, siempre que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

Otro de los beneficios incluidos en la propuesta es la exención del Impuesto de Sellos para los nuevos contratos comerciales y también para sus renovaciones.

Más de 77 mil beneficiarios

Según informó el Gobierno provincial a 7Paginas, el paquete de medidas representa un esfuerzo fiscal estimado en 3.000 millones de pesos y alcanzará a más de 77.800 contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado.

De ser aprobado también por el Senado y posteriormente reglamentado, el régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de ser prorrogado durante todo el año 2027.

Bonificación en la factura de energía

En paralelo, el Ejecutivo provincial anunció un esquema de alivio energético que no requerirá sanción legislativa, ya que será implementado mediante una resolución de la Secretaría de Energía.

La medida consiste en la bonificación del cargo fijo de la factura eléctrica para usuarios de Enersa y de las cooperativas eléctricas de Entre Ríos.

El beneficio estará destinado a aquellos contribuyentes cuya actividad declarada ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) corresponda a monotributistas de las categorías A, B y C, siempre que el CUIT coincida con el titular de un suministro eléctrico identificado como Comercial General (T1G).

La bonificación se aplicará automáticamente sobre las facturas emitidas a partir del 1 de julio y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

El proyecto continúa su trámite legislativo

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de alivio impositivo dio un paso clave dentro del proceso legislativo y ahora deberá ser analizado por el Senado provincial.

Desde el Gobierno entrerriano sostienen que las medidas buscan aliviar la carga tributaria sobre los pequeños comerciantes, incentivar el cumplimiento fiscal y contribuir al sostenimiento de la actividad económica en toda la provincia.