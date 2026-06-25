Diputados entrerrianos ayudaron a frenar la interpelación a Adorni y quedaron en el centro de la polémica

Entre quienes no bajaron al recinto estuvieron cinco de los nueve diputados nacionales por Entre Ríos, una situación que generó fuertes cuestionamientos políticos y dejó expuesta la alineación de varios legisladores entrerrianos con el oficialismo nacional.

Los diputados que contribuyeron al fracaso de la sesión fueron Beltrán Benedit y Andrés Laumann, de La Libertad Avanza; Francisco Morchio, actualmente integrante del bloque libertario; el radical Darío Schneider; y la dirigente del PRO Alicia Fregonese.

En contrapartida, los cuatro representantes entrerrianos de Unión por la Patria sí estuvieron presentes en el recinto: Guillermo Michel, Marianela Marclay, Gustavo Bordet y Blanca Osuna.

La sesión había sido impulsada por sectores opositores para avanzar en la interpelación de Adorni y debatir una eventual moción de censura. Sin embargo, la ausencia de numerosos legisladores impidió alcanzar el número reglamentario para habilitar el debate.

Osuna apuntó contra quienes evitaron la interpelación y luego votaron el Súper RIGI

La controversia política se profundizó apenas un día después, cuando la Cámara de Diputados trató y otorgó media sanción al denominado “Súper RIGI”, proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para promover grandes inversiones.

La diputada nacional Blanca Osuna cuestionó duramente a los legisladores que el martes no dieron quórum para debatir la situación de Adorni y que al día siguiente sí participaron de la sesión para aprobar la iniciativa oficialista.

A través de sus redes sociales, la legisladora entrerriana sostuvo que quienes acompañaron el proyecto son “facilitadores

de un proceso de entrega de nuestros recursos, de pérdida de soberanía y de mayor empobrecimiento para las y los trabajadores”.

Según Osuna, el régimen aprobado contempla beneficios extraordinarios para grandes empresas, incluyendo rebajas impositivas, estabilidad normativa por décadas y libre disponibilidad de divisas, sin exigir compromisos concretos de inversión productiva o generación de empleo.

Además, la diputada cuestionó la política económica del gobierno nacional y acusó a quienes respaldaron el proyecto de favorecer intereses multinacionales por encima de los recursos estratégicos del país.

Durante el debate también reiteró sus críticas al proyecto de profundización del dragado del río Paraná, denunciando una supuesta cesión de recursos estratégicos a intereses privados sin la participación de las provincias y comunidades ribereñas.

Cómo votaron los diputados entrerrianos

La iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratada por el Senado de la Nación.

Entre los representantes de Entre Ríos votaron a favor Alicia Fregonese (PRO), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Francisco Morchio (La Libertad Avanza) y Darío Schneider (UCR).

En contra se pronunciaron Guillermo Michel, Blanca Osuna y Gustavo Bordet, todos integrantes de Unión por la Patria.

Por su parte, Beltrán Benedit y Marianela Marclay estuvieron ausentes al momento de la votación.

La secuencia de ambas sesiones dejó en evidencia las diferencias políticas entre los representantes entrerrianos y abrió un nuevo capítulo de debate sobre el posicionamiento de los legisladores de la provincia frente a las iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Con informacion de APF y Sociedad Politica

Redaccion de 7Paginas