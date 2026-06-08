Dirigente vecinalista de Chajari denunció a un policía por maltrato verbal y aseguró que llevará el caso “hasta las últimas consecuencias”

Según relató la propia Tamay a 7Paginas, el hecho ocurrió en las inmediaciones del Club Santa Rosa, donde se desarrollaba una actividad social. De acuerdo a su versión, había estacionado su vehículo sobre calle Baloni, frente al acceso de la institución, cuando observó la presencia de tres efectivos policiales, dos hombres y una mujer.

La dirigente sostuvo que en ese momento escuchó que uno de los uniformados, identificado por ella como el sargento ayudante Félix Martínez, le habría dado una orden a una agente policial utilizando una expresión ofensiva hacia su persona.

“Un policía debe estar para cuidarnos como sociedad y no para atacarnos, y mucho menos para insultar a las mujeres. Como ya hay antecedentes de que este policía hace abuso de poder por vestir un uniforme, y porque las mujeres merecemos ser respetadas, voy a seguir esta denuncia hasta las últimas consecuencias”, manifestó Tamay.

Siempre según su relato, la agente policial no habría ejecutado la orden y se mostró incómoda ante la situación, por lo que otro efectivo se acercó posteriormente y le solicitó de manera cordial que moviera el vehículo, pedido al que accedió sin inconvenientes.

Repercusión en redes sociales

Tras el episodio, Tamay publicó una descripción de lo ocurrido en su cuenta personal de Facebook, publicación que rápidamente generó repercusiones y comentarios de apoyo.

La dirigente agradeció especialmente las muestras de solidaridad recibidas, en particular de mujeres que se comunicaron con ella para expresarle respaldo luego de conocer lo sucedido.

“Quiero agradecer a todas las personas que se solidarizaron conmigo y especialmente a las mujeres que entendieron la gravedad de este tipo de situaciones”, expresó.

Asegura contar con testigos

Tamay señaló además que cuenta con testigos que podrían respaldar su versión de los hechos y confirmó que realizó la correspondiente denuncia policial.

Asimismo, destacó la actitud del jefe de la Comisaría Primera de Chajarí, quien, según indicó, la recibió para conocer de primera mano lo sucedido al momento de formalizar la presentación.

“Para que personajes como este policía no maltraten ni insulten más a una mujer, voy a seguir esta denuncia hasta las últimas consecuencias”, afirmó.