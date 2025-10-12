Doble femicidio en Córdoba: hallaron en Gualeguaychú al hijo de 5 años y detuvieron a su padre, acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra

De acuerdo con los primeros informes, Laurta habría asesinado a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, antes de huir con el niño. Ante el desconocimiento de su paradero, las autoridades activaron el Alerta Sofía, un protocolo de emergencia que permite la difusión masiva de la búsqueda a través de medios, redes sociales y dispositivos oficiales.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados con heridas de arma de fuego, luego de que un vecino alertara al 911 tras escuchar varias detonaciones. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2° turno de Córdoba.

Horas más tarde, un operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos permitió localizar a Laurta en el hotel Berlín, en pleno centro de Gualeguaychú. El hombre fue reducido e ingresado a la Jefatura Departamental en una silla de ruedas, tras sufrir una descompensación. Su hijo fue puesto bajo resguardo y asistencia psicológica por personal especializado.

Las autoridades sospechan que Laurta intentaba cruzar el río Uruguay para ingresar ilegalmente a su país de origen. También investigan si el detenido tuvo relación con el incendio de una iglesia evangélica en Córdoba, hecho ocurrido a pocas cuadras del doble crimen y donde murieron dos niñas uruguayas.

El acusado tenía antecedentes por violencia de género. Giardina, estudiante de Agronomía, había escapado de Uruguay junto a su hijo tras denunciar agresiones y amenazas por parte de Laurta. En redes sociales, el ahora detenido se presentaba como un “militante antifeminista”, creador de la cuenta “Varones Unidos”, desde la cual difundía mensajes contra el movimiento de mujeres y cuestionaba a la justicia argentina.

Por otro lado, los investigadores analizan la posible vinculación de Laurta con la desaparición de un chofer entrerriano, Martín Sebastián Palacios, quien lo habría trasladado desde Entre Ríos hacia Córdoba. El vehículo del trabajador apareció incendiado días atrás en la capital cordobesa.

Mientras la Justicia avanza en el esclarecimiento del caso, el niño fue resguardado por las autoridades y se encuentra fuera de peligro. Se espera que en las próximas horas el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brinde una conferencia de prensa junto a su par cordobés, Juan Pablo Quinteros, para ofrecer más detalles del operativo que permitió dar con el prófugo y rescatar al menor sano y salvo.