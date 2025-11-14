Doble festejo entrerriano en el argentino de selecciones menores – Barilocho 2025

Contrario a lo que dice la canción de Iván Noble (otro jueves cobarde) fue un jueves de valentía, juego y coraje para Entre Ríos.

El seleccionado femenino se despachó con un triunfo sólido y sin atenuantes sobre Córdoba, dominando las acciones la mayor parte del encuentro y cerrándolo de la mejor manera por una ventaja de doble dígito, 40 a 29.

Por la tarde y tras un partido durísimo, con puntos altos en el juego y algunos actores dentro de la cancha en momentos trascendentales, el seleccionado masculino concretó un ajustado triunfo sobre As.Am.Bal, por 34 a 32.

Ahora ambos combinados van a disputar la última fecha de sus respectivas zonas con grandes chances de que un triunfo o diferentes resultados positivos, los depositen a ambos en las finales de la copa de plata.

Las chicas nuevamente juegan primero, desde las 09:00 hs vs Misiones, otro rival durísimo, a prima fase el más complejo del grupo.

Los chicos irán el todo por el todo a partir de las 10:20 hs vs Lagos del Sur (equipo local) buscando triunfo y diferencia de goles para no depender de otras cuestiones estadísticas.

Atención familia: la programación de estos partidos no es en la misma cancha, el femenino juega en el gimnasio Newenche y el seleccionado masculino en el gimnasio municipal N°1 Padre Videla,

Con esto queremos anticipar que algunos minutos del segundo partido no se legue a transmitir por lo antes dicho, pero haremos el esfuerzo de llegar de una punta a la otra en el menor tiempo posible.

Por Gustavo Cardoso