Domingo 16 de noviembre de 2025
Doble final y podio para Entre Ríos en el Argentino de Selecciones Menores – Bariloche 2025

Tras seis días de intensa competencia con lo mejor del handball nacional, Entre Ríos cierra su participación con doble podio de plata y presencia arbitral en la final copa de oro masculina.
Redacción 7Paginas

El paso de un nuevo torneo argentino de selecciones menores deja un saldo altamente positivo para el handball entrerriano, con el tercer puesto plata en la rama femenina y subcampeonato plata en varones.

En el último día del certamen nacional, el combinado femenino derrotó a San Luis por 35 a 32 y se subió al podio. Y la final masculina fue pareja de principio a fin, pero Misiones lo cerró mejor y se llevó la victoria por 33 a 29.

Y en hecho histórico para el arbitraje del handball entrerriano, Jeremías Jurado y Thiago Rombola fueron los jueces designados para impartir justicia en la final copa de oro masculina.

La sumatoria de resultados deportivos, comportamiento, buena convivencia con las demás delegaciones y experiencias a lo largo de toda una semana, solventa con creces el prestigio y crecimiento constante de la Federación Entrerriana de Handball.

Amparados en un clásico de Almafuerte; «Orgullo Entrerriano quisiera expresar, por este resiste que supe heredar». Felicitaciones Delegación Entrerriana, Dirigentes y Familiares! Nos vemos a la vuelta de un nuevo torneo nacional! Vamos Entre Ríos!

Por Gustavo Cardoso