Doble final y podio para Entre Ríos en el Argentino de Selecciones Menores – Bariloche 2025

El paso de un nuevo torneo argentino de selecciones menores deja un saldo altamente positivo para el handball entrerriano, con el tercer puesto plata en la rama femenina y subcampeonato plata en varones.

En el último día del certamen nacional, el combinado femenino derrotó a San Luis por 35 a 32 y se subió al podio. Y la final masculina fue pareja de principio a fin, pero Misiones lo cerró mejor y se llevó la victoria por 33 a 29.

Y en hecho histórico para el arbitraje del handball entrerriano, Jeremías Jurado y Thiago Rombola fueron los jueces designados para impartir justicia en la final copa de oro masculina.

La sumatoria de resultados deportivos, comportamiento, buena convivencia con las demás delegaciones y experiencias a lo largo de toda una semana, solventa con creces el prestigio y crecimiento constante de la Federación Entrerriana de Handball.

Amparados en un clásico de Almafuerte; «Orgullo Entrerriano quisiera expresar, por este resiste que supe heredar». Felicitaciones Delegación Entrerriana, Dirigentes y Familiares! Nos vemos a la vuelta de un nuevo torneo nacional! Vamos Entre Ríos!

Por Gustavo Cardoso