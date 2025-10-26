Doble mérito para los remeros de Concordia: con venta de pizzas y tortas fritas, el Club Regatas vuelve al Campeonato Argentino después de más de dos décadas

El regreso a una competencia de esta magnitud no fue sencillo. En medio de una dura realidad institucional, con instalaciones deterioradas y recursos escasos, el equipo logró costear su participación gracias a la venta de pollos, pizzas, tortas fritas y rifas, mostrando que el compromiso y la pasión pueden más que las dificultades.

“Después de muchísimo tiempo volvemos a correr el Campeonato Argentino Oficial, en la primera categoría del remo. Este año presentaremos ocho tripulaciones, cuando el año pasado habíamos llevado solo tres. Eso demuestra el crecimiento deportivo que estamos teniendo”, explicó Piedrabuena en diálogo con 7Paginas.

El técnico, que lleva adelante una tarea de reconstrucción deportiva e institucional, destacó también que este regreso tiene un valor histórico, “Es la primera vez que el club presenta mujeres en el Campeonato Argentino. Ellas son Sabrina Alarcón y Valentina García, que competirán en doble junior y single menor”.

Ambas remeras, llenas de ilusión, compartieron sus sensaciones antes del gran desafío. “Estoy muy nerviosa porque es mi primera vez en un campeonato argentino. Pero Kabe —como llamamos a Alejandro— siempre nos dice que lo vivamos y disfrutemos”, comentó Sabrina. Valentina agregó entre risas: “Yo estoy más nerviosa todavía, pero con muchas ganas. Hemos entrenado mucho y soñamos con traer una medalla para Concordia”.

El equipo concordiense llega con grandes expectativas, luego de destacarse en el Campeonato Internacional del Remo, donde obtuvieron el segundo lugar a nivel provincial frente a clubes de Uruguay y de la Prefectura Naval Argentina.

Además, Piedrabuena adelantó que Concordia será sede de una fecha del Campeonato Entrerriano el próximo 22 de noviembre: “Esperamos presentar entre 27 y 30 tripulaciones. Es muy importante volver a tener una regata en nuestra ciudad después de tantos años”.

Consciente de las dificultades, el entrenador reflexionó: “Estamos en una etapa de recuperación. El remo hoy es como una luz al final del túnel para el club. Los chicos venden cosas, hacen rifas, trabajan con entusiasmo… y todo lo recaudado lo destinamos al crecimiento del deporte y del Regatas, porque entendemos que el club está por encima de cualquier interés individual”.

El plantel que representará a Concordia en el Campeonato Argentino está integrado por Sabrina Alarcón, Valentina García, Juan Cruz Delzert, Facundo Rodríguez, Federico Gularte, Lautaro Pavón, Valentino Salud y el entrenador Alejandro Piedrabuena.

Así, entre esfuerzo, pasión y solidaridad, el remo de Concordia vuelve a hacerse oír en el país. Una historia que combina sacrificio y esperanza, y que vuelve a poner al Club Regatas en el mapa grande del deporte argentino.

