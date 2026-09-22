Doce proyectos de Concordia recibirán financiamiento del Fondo “Jóvenes en Acción Climática 2026”

Este martes se realizó la firma de los convenios de cooperación y asistencia institucional correspondientes a los 12 proyectos ambientales ganadores del Fondo “Jóvenes en Acción Climática Concordia 2026”.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Concordia, en alianza con Bloomberg Philanthropies y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), y permitió que la ciudad se incorporara a una red internacional de 300 ciudades que promueven el liderazgo juvenil frente al cambio climático.

El programa tuvo como objetivo fomentar la participación de jóvenes en el abordaje de problemáticas ambientales, articulando el trabajo entre instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y distintos actores de la comunidad.

Un proceso con participación juvenil

Desde el lanzamiento de la convocatoria, en julio, los participantes atravesaron distintas etapas de fortalecimiento, mentorías y tutorías técnicas destinadas a consolidar la viabilidad y el presupuesto de cada propuesta.

La selección estuvo a cargo del Comité Técnico de Evaluación y también incluyó una instancia de votación participativa juvenil, mediante la cual la comunidad pudo elegir directamente uno de los proyectos. Esa propuesta obtuvo más de 2.400 votos.

Durante el acto, el intendente Francisco Azcué destacó el trabajo realizado por las instituciones, docentes y estudiantes de Concordia y valoró que la ciudad haya sido seleccionada entre las 300 ciudades participantes a nivel mundial.

Según señaló el jefe comunal, Concordia se ubicó entre las ciudades de mejor desempeño por el cumplimiento de los plazos y por la cantidad y calidad de los proyectos presentados.

“Uno de los principales aportes del programa es promover la participación ciudadana y el compromiso de los jóvenes con su comunidad, especialmente a través de proyectos vinculados al cuidado del ambiente”, sostuvo Azcué.

En ese sentido, remarcó que la experiencia puede convertirse en un punto de partida para generar nuevos proyectos y articulaciones entre instituciones.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente, Joaquín Gobetto, destacó el compromiso demostrado por los estudiantes y docentes durante todo el proceso.

Mientras que Héctor Rivero, responsable del Departamento de Estudios y Proyectos, señaló que los 12 proyectos se desarrollarán en paralelo y anticipó el desafío que implicará acompañar cada una de las iniciativas.

Además, manifestó la expectativa de que Concordia pueda ser seleccionada nuevamente el próximo año y acceder a un financiamiento mayor.

Los proyectos que recibirán los fondos

Cada convenio establece que los recursos otorgados deberán ser destinados exclusivamente a la ejecución de las actividades aprobadas. Los montos oscilan entre 1.000 y 5.000 dólares estadounidenses, convertidos a pesos argentinos.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas