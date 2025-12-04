Docente Trans de Concordia fue denunciada por acosar a un alumno

De acuerdo a la presentación, el episodio habría ocurrido mientras el estudiante rendía un examen de intensificación de saberes. Según el relato de la madre, el joven habría atravesado una situación que le generó un profundo estado de temor y nerviosismo. La denuncia señala además que, tras finalizar la evaluación, se habrían producido nuevas actitudes que incrementaron el impacto emocional en el adolescente, quien se retiró de la institución en estado de shock y sin poder relatar de inmediato lo ocurrido por miedo.

Intervención de las autoridades educativas

El director Departamental de Escuelas, profesor José Luis Ferrari, confirmó que la denuncia fue formulada formalmente contra una docente del establecimiento. En ese marco, indicó que se activaron de manera inmediata los procedimientos administrativos correspondientes.

“Se solicitó a través de la supervisora y de la directora que se realice un informe”, expresó Ferrari, y agregó que la docente fue citada este miércoles para brindar su versión de los hechos. Posteriormente, “se continuará actuando conforme al protocolo vigente y en base al informe realizado”.

Investigación en curso

El caso se encuentra ahora bajo investigación tanto en el ámbito judicial como administrativo. Desde las autoridades remarcaron que se garantizará la protección del menor, el debido proceso y el derecho a defensa de la persona denunciada, tal como lo establecen las normativas vigentes.

Con información de Concordia policiales