Docentes de Concordia viajan 200 kilómetros a dedo todos los días para poder enseñar

Las docentes enfrentan lluvias, fríos intensos, vientos, calor y la incertidumbre de depender de la solidaridad de los automovilistas. Aun así, nunca bajaron los brazos. “Le ponemos la mejor onda todos los días, aunque muchas veces tenemos que volvernos a casa porque nadie nos levanta”, relataron con la sencillez y fortaleza que las caracteriza.

Desde hace varios años sostienen este esfuerzo, impulsadas por un profundo amor por la enseñanza y el compromiso con sus alumnos. “Enseñar es nuestra pasión, y aunque el camino sea difícil, jamás pensamos en abandonar”, aseguran.

A lo largo del tiempo, Ruth y Lorena han acumulado incontables historias y experiencias de vida que dan cuenta del sacrificio que implica ejercer la docencia en contextos rurales o alejados. Su ejemplo es una muestra del compromiso silencioso de muchos educadores entrerrianos que, pese a las adversidades, priorizan la educación y el bienestar de sus estudiantes.

“Dios las proteja siempre, señoritas maestras”, expresan quienes conocen de cerca su travesía diaria. Una frase que resume el sentir de toda una comunidad, que ve en ellas el reflejo del esfuerzo, la perseverancia y el amor que dignifican la profesión docente.

Con información de Daniel Ponce

Redacción de 7Paginas