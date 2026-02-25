Dolor en el deporte concordiense: falleció Juan Diego López, creador de la Maratón de Reyes

López es reconocido como el alma mater de la prueba que tuvo su primera edición el 5 de enero de 1980. Aquella jornada histórica reunió a 24 atletas, con largada y llegada en la Plaza España, escenario que fue testigo del nacimiento de una de las competencias más convocantes de la región.

Pero su legado trasciende la carrera. En la década del 70, Juan Diego López comenzó a trabajar con jóvenes brindando prácticas de atletismo en la propia Plaza España, donde además era vecino y tenía su tradicional quiosco de diarios y revistas. Desde ese espacio cotidiano fue gestando, junto a un grupo de colaboradores, el sueño de consolidar el atletismo local.

Posteriormente, las actividades se trasladaron al Parque Ferré, donde se improvisó una pista para entrenamientos y competencias. Más adelante, y gracias al esfuerzo conjunto, se concretó la construcción de la primera pista de atletismo que tuvo Concordia, ubicada en calle Humberto Primo al fondo, en la zona sur de la ciudad.

También fue el creador de la Agrupación Juvenil Plaza España, semillero de atletas y espacio de contención para cientos de jóvenes que encontraron en el deporte una herramienta de crecimiento personal y social.

En 2014, el Honorable Concejo Deliberante de Concordia lo reconoció como Ciudadano Ilustre, a propuesta de la Asociación Concordiense de Atletismo y vecinos de la ciudad. La distinción destacó su trayectoria como experimentado pedetrista y, especialmente, su rol como principal impulsor de la Maratón de Reyes, además de su aporte al bienestar y desarrollo social de la comunidad.

Con su partida, el deporte concordiense despide a un referente indiscutido, un hombre que desde la sencillez de su quiosco y el compromiso con los jóvenes logró construir una de las tradiciones deportivas más importantes de la provincia. Su nombre quedará para siempre ligado a la historia grande del atletismo local.

Redaccion de 7Paginas