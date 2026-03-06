Dolor en el deporte de Concordia: falleció un jugador de rugby tras descompensarse durante un entrenamiento

La víctima fue identificada como Juan Manuel “Paquete” Perillo, de 42 años, integrante del plantel de Primera División del Club Los Espinillos. Al momento del lamentable episodio, el deportista se encontraba entrenando junto a sus compañeros en el marco de la pretemporada que el equipo viene desarrollando.

De acuerdo a lo que pudo saber 7Paginas, el plantel, que primero entreno en su campo de deportes, había concurrido luego a la zona cercana al Parque San Carlos para realizar trabajos físicos. Perillo realizó el precalentamiento en el club y posteriormente salió a trotar junto al grupo, momento en el que comenzó a sentirse mal y se descompensó.

Ante la situación, sus compañeros solicitaron rápidamente una ambulancia del servicio de emergencias. El jugador fue trasladado consciente al hospital Delicia Concepción Masvernat, pero minutos después de su ingreso sufrió un paro cardiorrespiratorio que provocó su fallecimiento.

Según se informó a este medio, “Paquete”, como lo llamaban cariñosamente en el ambiente del rugby, había retomado esta temporada la práctica del deporte tras haberse alejado de la actividad desde el año 2022. Desde el club señalaron que, justamente por ese período sin competir, el jugador se había realizado los chequeos médicos correspondientes antes de volver a entrenar.

Desde la institución también destacaron el rápido accionar del servicio de emergencias y la atención brindada por el personal del hospital Masvernat.

La noticia generó una fuerte conmoción entre compañeros, dirigentes y amigos del rugby concordiense, quienes despidieron con dolor a un deportista muy querido dentro del club y del ambiente deportivo local.