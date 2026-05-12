Dolor en Federación: A horas de su cumpleaños de 15, Rosario Fracalossi sufrió la amputación de una pierna

La ciudad de Federación se encuentra sumida en un profundo dolor y consternación tras conocerse el último parte médico de Rosario Fracalossi, la adolescente de 14 años que fue víctima, junto a su madre, de un violento siniestro vial este lunes por la noche. Mientras la justicia investiga si el hecho fue provocado por una «picada» entre un efectivo policial y un menor, la salud de las víctimas genera una fuerte cadena de oración en toda la región.

Desde el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, se brindó un nuevo informe sobre el estado de la menor a 7Páginas. El parte médico indica que Rosario ingresó a quirófano con fracturas expuestas de tibia, peroné y fémur en su pierna izquierda. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales debieron realizar una amputación infrapatelar izquierda. Actualmente, se encuentra internada en la Unidad de Terapia Pediátrica, hemodinámicamente compensada, lúcida y sin necesidad de asistencia respiratoria.

Un sueño interrumpido por la imprudencia

La noticia ha calado hondo en la comunidad no solo por la brutalidad del impacto, sino por el contexto personal de la joven: Rosario se encontraba en plena organización de su fiesta de 15 años, que debía celebrar este miércoles 13 de mayo.

Deportista activa, Rosario practicaba patín y vóley, lo que añade una carga de angustia adicional ante la secuela física sufrida. Debido a esto, un equipo interdisciplinario del hospital, que incluye psicólogos, trabaja de manera intensiva para acompañar a la menor en este proceso traumático.

El estado de su madre

Por su parte, la madre de la adolescente, Valeria Quintana (33), también permanece hospitalizada. Si bien en un principio fue derivada a Chajari, se informó que sus lesiones son de menor consideración comparadas con las de su hija, aunque presenta diversos politraumatismos que requieren monitoreo constante.

Indignación y pedidos de justicia

Mientras la familia atraviesa este dramático momento, el clima en Federación es de absoluta indignación. El hecho de que los vehículos involucrados (un VW Bora y una Chevrolet S-10) fueran conducidos por un policía y un menor de edad, presuntamente disputando una carrera ilegal, reaviva el reclamo de seguridad en el ingreso a la ciudad.

A través de las redes sociales, se ha viralizado un pedido de oración por la pronta recuperación de ambas y un clamor de justicia que impida que este hecho quede impune.

Un video que compromete al policía

Cabe señalar que desde anoche circulo una fuerte versión sobre la posibilidad de que la camioneta Chevrolet S-10 que era conducida por el joven Santino Russo y el VW Bora que manejaba el agente de policía Kevin Quiros, hayan participado de una picada.

En las ultimas horas se conocieron dos datos de interés para los investigadores, en principio que estos dos vehículos se encontraron de frente con la Mercedes Benz que era conducida por Enrique Tognelli Enrique y el otro que un video aportado por un comerciante cercano al lugar del accidente aportó un video donde se observa que los dos vehículos circulaban a alta velocidad.