Dolor en Federación: falleció el niño que había sufrido un ahogamiento en el parque termal

A pesar del intenso trabajo realizado desde el primer momento por el personal de guardavidas y de los equipos médicos, el pequeño había quedado internado en estado crítico, con un cuadro de extrema gravedad. Según el parte médico, presentaba un edema cerebral severo, con signos compatibles de hipoxia e isquemia cerebral, y un pronóstico que ya era considerado ominoso.

Lamentablemente, durante la noche de este martes, 7Paginas supo que el menor internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Delicia Concepción Masvernat, en la ciudad de Concordia, había fallecido, generando una profunda conmoción en la comunidad.

Cabe recordar que el niño fue rescatado de una de las piletas del complejo termal y, durante el traslado, recibió maniobras de respiración asistida y reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de los guardavidas del predio. Posteriormente, fue asistido en el hospital “San José” de Federación y luego derivado de urgencia al hospital Masvernat, donde permaneció internado hasta el desenlace fatal.