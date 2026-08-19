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Miércoles 19 de agosto de 2026
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Dolor en Uruguay: murió a los 23 años Florencia, hija del cantante Lucas Sugo

En las primeras horas de este miércoles 19 de agosto falleció en Rivera Florencia Victoria Sugo Da Rosa, hija del reconocido cantante uruguayo Lucas Sugo. Tenía apenas 23 años.
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Redacción 7Paginas

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La joven atravesaba desde 2025 una enfermedad oncológica y había recibido distintos tratamientos tanto en Uruguay como en el exterior. Durante ese difícil proceso recibió numerosas muestras de cariño y solidaridad.

La noticia provocó una profunda conmoción y rápidamente comenzaron a multiplicarse los mensajes de acompañamiento para Lucas Sugo, la madre de Florencia, familiares, amigos y seres queridos.

Según la información difundida, sus restos serán velados este miércoles en Rivera y posteriormente cremados.