Dolor en Uruguay: murió a los 23 años Florencia, hija del cantante Lucas Sugo

La joven atravesaba desde 2025 una enfermedad oncológica y había recibido distintos tratamientos tanto en Uruguay como en el exterior. Durante ese difícil proceso recibió numerosas muestras de cariño y solidaridad.

La noticia provocó una profunda conmoción y rápidamente comenzaron a multiplicarse los mensajes de acompañamiento para Lucas Sugo, la madre de Florencia, familiares, amigos y seres queridos.

Según la información difundida, sus restos serán velados este miércoles en Rivera y posteriormente cremados.