Dolor en Villa Elisa: un niño de ocho años perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil

La ciudad de Villa Elisa se encuentra sumida en una profunda consternación tras confirmarse el fallecimiento de un niño de ocho años en un siniestro vial ocurrido hoy, pasadas las 9:00 de la mañana. El fatal episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Rocamora y Emilio Francou.

Según las primeras informaciones, el menor se desplazaba en bicicleta cuando, por causas que la justicia intenta establecer, fue colisionado por un automóvil Seat de color negro que transitaba por calle Rocamora.

Escena de la tragedia y operativo

Debido a la violencia del impacto, el niño sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte de forma instantánea en el lugar, a pesar del rápido arribo de los equipos de emergencia.

Inmediatamente después del siniestro, la Policía de Entre Ríos dispuso un fuerte operativo de seguridad, interrumpiendo el tránsito en varias cuadras a la redonda para preservar la escena. En el sitio trabajaron de forma conjunta, Personal de Bomberos Voluntarios, Efectivos de la Policía Departamental, Agentes de Inspección Municipal y Peritos de Criminalística.

El fiscal Sebastián Blanc se hizo presente en el lugar para coordinar las actuaciones judiciales y dar inicio a la investigación que determine las responsabilidades del caso.

Duelo en la comunidad educativa

La víctima era alumno de la Escuela Normal Superior «Dr. Luis César Ingold». Ante la magnitud de la tragedia, la Dirección Departamental de Escuelas de Colón dispuso la suspensión inmediata de las actividades escolares en dicha institución por duelo.

Una semana negra en las rutas entrerrianas

Este lamentable hecho se suma al fallecimiento de otro menor de apenas dos años, ocurrido este jueves sobre la Autovía 14 en jurisdicción de San José. En menos de 48 horas, dos familias del departamento Colón se ven atravesadas por la pérdida de un hijo en incidentes de tránsito, lo que genera una alerta y profunda tristeza en toda la región.

Con informacion de UNO

Redaccion de 7Paginas