Domingo a puro running en la Costanera de Concordia

La competencia, organizada por el atleta local Guido Suárez, se disputó sobre un trazado de 1 kilómetro, íntegramente de asfalto, al que los participantes debieron completar en cinco vueltas. La largada se realizó puntualmente a las 9:30, bajo una mañana calurosa que puso a prueba la resistencia de los competidores.

Los hermanos Monzón, protagonistas

La jornada tuvo un marcado dominio de los hermanos Monzón, oriundos de San Víctor, quienes se quedaron con las generales de punta a punta.

En la categoría caballeros, Pedro Monzón impuso su ritmo desde el inicio y se llevó la victoria con un tiempo de 17:34. Fue escoltado por Leo González (18:03) y Aldo Mella (18:05), quienes completaron el podio en una llegada ajustada.

En damas, el triunfo quedó en manos de Rosa Monzón (Feliciano), quien cruzó la meta en 18:38 tras una actuación sólida y sin sobresaltos. El segundo puesto fue para Ayelén Saucedo (Feliciano), representante del Team Deportes Villa Adela, con 19:55, mientras que Marcia Burruchaga (Concordia) finalizó tercera con 21:00.

Una propuesta a pulmón

La prueba se destacó por su formato sencillo y accesible. Con una inscripción de 5.000 pesos y trofeos en todas las categorías, la iniciativa fue muy bien recibida por la comunidad runner.

El evento se llevó adelante sin apoyo de entidades, fruto del esfuerzo del organizador, que apostó exclusivamente al crecimiento del atletismo local. En tiempos donde muchos eventos deportivos se planifican desde una lógica estrictamente económica, este tipo de propuestas refuerzan el espíritu amateur y comunitario del running.

Además de la prueba principal, la jornada incluyó carreras infantiles —que serán desarrolladas en una nota aparte— y contó con un muy buen marco de público: alrededor de 200 personas se acercaron con sus sillones para disfrutar de una mañana familiar junto al río.

Como es habitual, Deportes Villa Adela acompañó la difusión y cobertura de una jornada que combinó competencia, camaradería y pasión por el deporte.