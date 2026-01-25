Domingo agobiante en la región de Salto Grande: cuándo llegará el pico de la ola de calor

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al que tuvo acceso 7Paginas, la jornada de este domingo se presenta con cielo algo nublado, una humedad del 39% y registros térmicos elevados que marcarán un ambiente sofocante durante gran parte del día.

El pico de la ola de calor llegará este lunes, cuando se espera una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 38 grados, con una sensación térmica que podría superar los 40 grados. Para ese día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin alivio significativo en cuanto al calor.

De esta manera, el lunes marcará también el inicio de una semana extremadamente calurosa en Concordia y la región, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y 37 grados. De acuerdo a los pronósticos, solo para el martes por la mañana se prevé una leve probabilidad de lluvias, aunque no se esperan cambios sustanciales en las condiciones térmicas.

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las medidas de cuidado, mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Foto: Marcelo Gonzalez