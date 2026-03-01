Domingo con 31°C y cielo despejado: así continuará el clima en Concordia y la región

La jornada comenzó con una mañana fresca, con 18°C, cielo despejado y una humedad del 65%. Los vientos soplan del sector Este a una velocidad aproximada de 15 kilómetros por hora, favoreciendo un día agradable y sin sobresaltos climáticos.

Cómo sigue la semana

El buen tiempo se mantendrá en el arranque de la semana, con un progresivo ascenso de las temperaturas:

Lunes y martes: jornadas mayormente soleadas, con máximas en aumento.

Miércoles: será el día más caluroso, con una máxima prevista de 34°C.

Jueves: se espera un descenso térmico, con una máxima de 28°C y bajas probabilidades de lluvias.

Viernes: cerrará la semana con 27°C de máxima y condiciones estables.

De esta manera, la región de Salto Grande continuará bajo un escenario de tiempo mayormente bueno, con calor moderado hacia mitad de semana y un leve alivio térmico hacia el jueves y viernes.

El panorama invita a disfrutar de las actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, especialmente cuando el termómetro supere los 30 grados.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas