Domingo de teatro en Pueblo Viejo: llega «Los Ecos del Gritá» con propuestas para toda la familia

El espíritu del teatro independiente sigue vibrando en Concordia. Bajo el nombre de “Los Ecos del Gritá”, este domingo comienza un ciclo especial que pondrá en escena las producciones de la Compañía Teatral El Histrión y el Colectivo Las Cuencas, grupos que fueron el motor del exitoso Encuentro Gritá Teatro.

La cita es en la sala de Pueblo Viejo, espacio que cuenta con el apoyo del ConTIER, y promete una jornada de doble función con temáticas que van desde la imaginación infantil hasta el rescate histórico regional.

16:00 hs – MOCHyLOTA, para una travesía grandota

La tarde comenzará con una propuesta ideal para el grupo familiar. La obra, producida por El Histrión y dirigida por Hernán Reyero, plantea un divertido paralelismo entre la era digital y la sabiduría de las abuelas.

La historia sigue a dos personajes que, ante una falla tecnológica en medio de una misión, deben recurrir a lo más valioso: la capacidad de imaginar e improvisar. Así nacen «Moch» (Hernán Reyero) y «Lota» (Guillermina Fernández), quienes transportarán al público a una dimensión donde los enredos y la creatividad hacen que todo sea posible.

20:00 hs – CUENCA. TODO DEBAJO

Al cierre de la jornada, el escenario se transformará para recibir una obra con una profunda carga identitaria y emotiva. «Cuenca. Todo debajo» es un montaje del Colectivo Las Cuencas que rescata la figura de Melchora Cuenca, la lancera paraguaya y compañera de Artigas en la Liga de los Pueblos Libres, que vivió y murió en tierras concordienses.

La obra, que transita su séptimo año en cartel y ha recorrido escenarios de Argentina y Uruguay, viene de conmover recientemente al público en el Encuentro «Teatro X Mujer +» en Santa Clara del Mar. Escrita por Marta Cot y dirigida por Paula Tabachnik, la pieza cuenta con las actuaciones de la propia Cot y Lucía Salamanca, quien además tiene a su cargo la ejecución musical en vivo.

Información y Entradas

Para facilitar el acceso de la comunidad, la organización ha dispuesto promociones especiales para grupos familiares. Los interesados en adquirir entradas anticipadas pueden comunicarse al teléfono 345-4244745.

Redacción 7Paginas