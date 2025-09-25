Domingo Flurín: “Con jóvenes que no tienen para comer es difícil soñar en Federación”

Flurín aseguró que la lista 503, encabezada por Gaillard y por Paola Rubattino como candidata a diputada, “está integrada por mayoría de cuadros justicialistas, junto a espacios como el Frente Grande, Patria Grande y otras agrupaciones del campo popular”. En este sentido, señaló que confían en una buena performance electoral, no solo por el voto peronista sino también por el descontento en sectores del radicalismo.

El dirigente local vinculó directamente la crisis social con las políticas nacionales, “Me encuentro con chicos de 12 y 13 años que me dicen que no tienen para comer, y así es difícil soñar en Federación”, advirtió.

Asimismo, remarcó que la falta de acceso a la educación y la desnutrición golpean con fuerza en la ciudad turística:

“Hay gurises que hace dos años no van a la escuela. Con esa realidad no se puede pensar en un pueblo próspero. Primero hay que garantizar la comida, después la salud y la educación”, afirmó.

Flurín recordó que conoce a Carolina Gaillard desde su paso por la Secretaría de Turismo de Entre Ríos y valoró el proyecto presentado en 2017 para incorporar el uso terapéutico del agua termal en el sistema de salud, una iniciativa que, dijo, sería clave para el desarrollo de Federación.

Consultado por el escenario político provincial, cuestionó la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y su alianza con La Libertad Avanza, “Frigerio no es de Entre Ríos, vino de afuera y se instaló. En salud hizo desaparecer el IOSPER y en Federación no envió ni una ambulancia. Son políticas totalmente opuestas a lo que nosotros defendemos”.

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, sostuvo que la división dentro del justicialismo “terminará fortaleciendo al campo popular” porque permitirá la aparición de nuevos actores que luego confluirán en un armado más amplio, “Lo que no se pudo resolver en la interna, se tiene que resolver después de esta elección. El 26 de octubre no termina nada, empieza otro camino para reconstruir una alternativa potente hacia 2027”.

Finalmente, Flurín pidió a los vecinos de Federación y de la provincia “no resignarse” y acompañar con el voto a la lista 503, “Yo no estoy acá buscando un cargo ni un trabajo, estoy por compromiso con mi gente. Tenemos que garantizar la comida, la salud y la educación. Eso es lo principal para que nuestra ciudad vuelva a soñar”.