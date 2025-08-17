Domingo nublado e inestabilidad hasta mitad de semana en la región de Salto Grande

Domingo gris y húmedo

Este domingo la ciudad amaneció con una mínima de 11 grados y se espera una máxima de 15, con cielo cubierto durante toda la jornada, presencia de 95% de humedad y chances de lloviznas.

Pronóstico extendido

Lunes: mínima de 11° y máxima de 17°, con un 40% de probabilidades de lloviznas.

Martes: mínima de 13° y máxima de 16°, con hasta un 70% de probabilidad de lluvias.

Miércoles: leve ascenso, con mínima de 13° y máxima de 18°. Se prevén lluvias aisladas por la mañana y vientos por la tarde, sin precipitaciones.

Jueves: se espera el fin de la inestabilidad. Será la mañana más fría de la semana, con 9° de mínima, pero la temperatura trepará hasta los 19°.

Viernes: mayormente nublado, con mínima de 12° y máxima de 18°.

Panorama general

En conclusión, el mal tiempo persistirá al menos durante los próximos tres días, aunque las mínimas superarán los 10 grados, dejando atrás el clima polar de jornadas pasadas. Hacia mediados de semana se prevé una mejora en las condiciones y un ascenso gradual de la temperatura.

Redaccion de 7Paginas