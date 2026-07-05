Domingo nublado y con probabilidad de lluvias en la región de Salto Grande: así estará el tiempo durante la semana

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional al que tuvo acceso 7Paginas, este domingo se presentará con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias durante la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones tenderán a mejorar, aunque persistirá la nubosidad.

La temperatura mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 12 grados, con una humedad cercana al 91% y vientos del sector sudoeste de aproximadamente 10 kilómetros por hora.

Una semana con frío, pero con máximas en ascenso

El comienzo de la semana mantendrá el ambiente invernal, aunque las temperaturas máximas superarán levemente los valores registrados durante los últimos días.

Para el lunes se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 13 grados. Además, volverán las nieblas durante las primeras horas del día, mientras que por la tarde se prevé la presencia del sol.

El martes, jornada en la que la Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial, el tiempo acompañará con cielo despejado y una temperatura mínima de 4 grados, mientras que la máxima llegará a los 18 grados, convirtiéndose en el día más templado de la semana.

El miércoles continuará el buen tiempo, con cielo algo nublado, una mínima de 5 grados y una máxima de 16 grados.

Para el jueves se anuncian condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 16 grados y cielo parcialmente nublado.

En tanto, el viernes volvería la inestabilidad. El pronóstico indica una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y 40% de probabilidades de lluvias hacia la tarde.

De esta manera, la región de Salto Grande continuará atravesando una semana típicamente invernal, con mañanas muy frías, algunas jornadas de niebla y un gradual ascenso de las temperaturas máximas, aunque sin abandonar el ambiente fresco característico de julio.

Foto: Marcelo Gonzalez