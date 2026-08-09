Domingo soleado y frío en la región de Salto Grande

La región de Salto Grande tendrá un domingo marcado por el frío, aunque con condiciones meteorológicas estables y sin pronóstico de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa además el ingreso de una nueva ola polar que mantendrá las temperaturas bajas durante los próximos días.

Para este domingo, se espera una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima que alcanzaría los 15 grados.

Durante la mañana se prevé cielo despejado, mientras que hacia la tarde podría presentarse algo de nubosidad. La humedad se ubicará alrededor del 55% y los vientos soplarán del sector oeste a unos 6 kilómetros por hora.

Una semana que comienza con frío

El frío continuará durante el comienzo de la próxima semana. Para el lunes, el pronóstico anticipa una mínima de 4 grados y una máxima de 14 grados, con cielo parcialmente nublado.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las temperaturas se mantendrán por debajo de los 10 grados durante las primeras horas de las jornadas siguientes, en el marco del ingreso de una nueva masa de aire frío.

Por el momento, no se anuncian precipitaciones, por lo que se espera un período de tiempo estable, con mañanas muy frías y temperaturas que tendrán una recuperación moderada durante las tardes.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas