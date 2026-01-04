Domingo trágico en Entre Ríos: identificaron a las tres víctimas fatales del choque frontal

El hecho se registró alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando por causas que aún se investigan colisionaron de manera frontal un automóvil Fiat Palio y una Volkswagen Suran, a unos 500 metros antes del ingreso a Gilbert. La violencia del impacto fue tal que tres de los ocupantes perdieron la vida en el lugar y otros resultaron con lesiones de extrema gravedad.

Según se informó oficialmente, en el Fiat Palio, que circulaba en sentido Basavilbaso–Urdinarrain, viajaban tres jóvenes oriundos de Urdinarrain. El conductor, Jonathan Morh, de 19 años, falleció en el acto. Las dos acompañantes, Elina Gay y Martina Michel Moyano, ambas de 16 años, fueron trasladadas de urgencia y permanecen internadas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú, en estado muy grave y con pronóstico reservado.

En tanto, la Volkswagen Suran circulaba en sentido contrario y era conducida por Cristian Claus, de 39 años, domiciliado en Villa Elisa. El hombre sufrió fracturas en el fémur y el maxilar, pero se encuentra fuera de peligro y permanece internado en el Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain. En ese vehículo viajaban además Andrea Bogado, de 32 años, quien falleció en el lugar, y Blanca Uran, de 79 años, ambas oriundas de Villa Elisa, departamento Colón, quienes murieron como consecuencia del fuerte impacto.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, personal de emergencias y ambulancias de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso, además del médico policial. Las actuaciones continúan con intervención de la fiscal Natalia Bartolo, quien se encuentra a cargo de la investigación para determinar las circunstancias que derivaron en el choque.

Con información de R2820

Redaccion de 7Paginas